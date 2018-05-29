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Козловский помог своей возлюбленной снять первый полнометражный фильм
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Козловский помог своей возлюбленной снять первый полнометражный фильм 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Известный актер Данила Козловский вместе со своей возлюбленной, актрисой Ольгой Зуевой, снял новый фильм. Он получил название «На районе». Это будет кинодебют девушки. Об этом «360» рассказал пресс‐секретарь артиста Егор Козловский.
«Фильм уже сняли, и даже смонтировали. Это режиссерская работа Ольги Зуевой, будет называться «На районе». Это все, что я могу сказать. Сами актеры сейчас находятся на съемках в Нью-Йорке и вернутся в Москву только в конце июня», — заявил пресс-секретарь актера.
Сюжет ленты, а также дата ее премьеры держатся в секрете.
Ранее сообщалось о том, что первый полнометражный фильм должен был сниматься во Владивостоке. Бюджет картины, по неподтвержденной данным, составил 60 миллионов рублей. Также по непроверенной информации, Зуевой досталась роль женщины, страдающей психическим расстройством, а известный актер должен был стать главным героем ленты. Сам Козловский и его девушка пока ни разу не дали комментарий по этой теме.
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