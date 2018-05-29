Козловский помог своей возлюбленной снять первый полнометражный фильм

Известный актер Данила Козловский вместе со своей возлюбленной, актрисой Ольгой Зуевой , снял новый фильм. Он получил название «На районе». Это будет кинодебют девушки. Об этом «360» рассказал пресс‐секретарь артиста Егор Козловский.

«Фильм уже сняли, и даже смонтировали. Это режиссерская работа Ольги Зуевой, будет называться «На районе». Это все, что я могу сказать. Сами актеры сейчас находятся на съемках в Нью-Йорке и вернутся в Москву только в конце июня», — заявил пресс-секретарь актера.

Сюжет ленты, а также дата ее премьеры держатся в секрете.

Ранее сообщалось о том, что первый полнометражный фильм должен был сниматься во Владивостоке. Бюджет картины, по неподтвержденной данным, составил 60 миллионов рублей. Также по непроверенной информации, Зуевой досталась роль женщины, страдающей психическим расстройством, а известный актер должен был стать главным героем ленты. Сам Козловский и его девушка пока ни разу не дали комментарий по этой теме.