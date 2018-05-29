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Юлия Пересильд: Ради родного Пскова я готова на многое. ЭКСКЛЮЗИВ
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Юлия Пересильд: Ради родного Пскова я готова на многое. ЭКСКЛЮЗИВ 

Мир24 2 часа назад
Актриса Юлия Пересильд закончила ГИТИС в 2006 году. Она впервые появилась на экране в сериале «Участок», а дебютом в большом кино стала роль Ольги Родяшиной в картине «Невеста».
Юлия сыграла более чем в сорока фильмах. В 2018 на сцене Псковского театра драмы состоялся ее режиссерский дебют — спектакль «Каштанка». В эксклюзивном интервью телеканалу «МИР 24» актриса рассказала, как чувствует себя в новом качестве и на что готова ради родного Пскова.
— Как вы себя чувствуете в роли режиссера?
Это творческий акт. И, я надеюсь, что одноразовый, потому что я не планирую заниматься другой профессией. Цель моя была совершенно другая. Я надеюсь, что зрители оценят мои режиссерские решения, но это не значит, что я намерена заниматься этим в дальнейшем. Мне еще слишком мало лет, и впереди много ролей, не сыгранных мною. И хотелось бы пока самой находиться в руках режиссеров.
— То есть вы считаете, что режиссурой нужно заниматься, уходя на пенсию?
Именно. Или, по крайней мере, получив какой-то жизненный опыт, опыт работы и всего прочего. На данный момент я себя прекрасно чувствую в роли актрисы. Но мне невероятно нравится работать с актерами. Ну и, конечно, это Псков, мой родной город, театр, где я в юном возрасте не была. И мне бы очень хотелось, чтобы те, кто идет за мной, встретились с театром чуть раньше, чем я. Мой спектакль ориентирован, в первую очередь, на молодых. Я смотрю много театральных постановок, общаюсь с режиссерами, со многими из них работаю. Но я знаю, что есть другой зритель, который какие-то сложные вещи пока не может воспринять. Ему, чтобы до них дойти, нужно сначала просто прийти в театр. Узнать, что есть три звонка, что есть актеры, и их надо как-то полюбить, как-то готовиться к походу. Такие цели я преследую в этой работе.
Продолжение смотрите в видеоверсии.
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