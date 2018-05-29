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Ушла из жизни заслуженная артистка России и Карелии
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Ушла из жизни заслуженная артистка России и Карелии 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Эльвира Утикеева скончалась на 77 году жизни.
Не стало Эльвиры Утикеевой, заслуженной артистки России и Карелии, лауреата республиканской премии «Онежская маска». Она прослужила в театре Русской драмы больше 40 лет и всегда была востребована режиссерами и любима зрителями.
Более полувека назад после окончания театральной студии при Омском драматическом театре она оказалась в Петрозаводске. Эльвира Александровна была олицетворением своего времени — шестидесятых годов — красивая, свободная, искренняя. Таковы были и ранние роли актрисы — молодые героини, честные, правильные и наивные. Подобный типаж в изобилии поставлялся советской драматургией того периода, и в каждой из этих, часто схематичных, ролей надо было найти изюминку, что Эльвире Утикеевой всегда удавалось. Потом пришли другие роли — глубокие, противоречивые, трагические… Уже в образах тех лет проявилась ее особенность, которую можно охарактеризовать как утонченную ироничность.
Отсутствие узконаправленного амплуа позволило ей создать ряд центральных ролей разного плана, актриса владела всеми средствами, позволяющими рисовать образ точными мазками, свободно погружаясь в стиль и атмосферу спектакля.
Кроме обширного театрального репертуара она была признанным мастером чтения, именно она открыла прозу Новикова, по признанию некоторых зрителей, с неожиданной стороны.
У Эльвиры Александровны была высокая планка в жизни и творчестве. Она была предана сцене, и зрители полюбили ее — тонкую и глубокую актрису.
По материалам: ptzgovorit.ru
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