«Он оказался гулякой»: возлюбленная Абдулова рассказала об их романе

Блестящему актеру и «принцу советского кино» в этом году могло бы исполниться 65 лет. Но 10 лет назад жизнь Александра Абдулова трагически оборвалась из-за тяжелой болезни. Как известно, артист несколько раз был женат, а также крутил романы на стороне. После его смерти неоднократно появлялись новости о его внебрачных детях, но они ни разу не были подтверждены официально. На днях поделилась своими воспоминаниями о нем возлюбленная Абдулова звезда фильма «Жизнь Клима Самгина» Наталья Лапина

По ее словам, она влюбилась в актера, когда посмотрела фильм «Обыкновенное чудо». Тогда ей было 14 лет. Наталья не скрывает, что даже плакала по ночам. Однако вскоре ей удалось встретиться с Абдуловым. Она посетила спектакль «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», когда «Ленком» приехал в Нижний Новгород с гастролями. После окончания спектакля Лапина встала в очередь, чтобы преподнести кумиру букет. «Абдулов схватил мой „веник“ и отодвинул в сторонку: „Ну кто там следующий!“», — припомнила женщина. Она очень обиделась из-за этого поступка и решала стать актрисой, чтобы хоть в массовке сыграть рядом с ним. Наталье удалось поступить в театральное училище, и вскоре ей стали предлагать роли.

Наталья Лапина / фото: Кадр из фильма «Дон Сезара де Базана».