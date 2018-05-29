Ещё
«Он оказался гулякой»: возлюбленная Абдулова рассказала об их романе
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

«Он оказался гулякой»: возлюбленная Абдулова рассказала об их романе 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Блестящему актеру и «принцу советского кино» в этом году могло бы исполниться 65 лет. Но 10 лет назад жизнь Александра Абдулова трагически оборвалась из-за тяжелой болезни. Как известно, артист несколько раз был женат, а также крутил романы на стороне. После его смерти неоднократно появлялись новости о его внебрачных детях, но они ни разу не были подтверждены официально. На днях поделилась своими воспоминаниями о нем возлюбленная Абдулова звезда фильма «Жизнь Клима Самгина» Наталья Лапина.
По ее словам, она влюбилась в актера, когда посмотрела фильм «Обыкновенное чудо». Тогда ей было 14 лет. Наталья не скрывает, что даже плакала по ночам. Однако вскоре ей удалось встретиться с Абдуловым. Она посетила спектакль «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», когда «Ленком» приехал в Нижний Новгород с гастролями. После окончания спектакля Лапина встала в очередь, чтобы преподнести кумиру букет. «Абдулов схватил мой „веник“ и отодвинул в сторонку: „Ну кто там следующий!“», — припомнила женщина. Она очень обиделась из-за этого поступка и решала стать актрисой, чтобы хоть в массовке сыграть рядом с ним. Наталье удалось поступить в театральное училище, и вскоре ей стали предлагать роли.
Наталья Лапина / фото: Кадр из фильма «Дон Сезара де Базана».
Актриса рассказала, что на съемках «Острова погибших кораблей» подружилась с режиссером Женей Гинзбургом, который решил написать под нее сценарий для фильма. Она не растерялась и попросила пригласить на съемки Абдулова. Хоть актерский состав и был уже набран, режиссер пошел ей на встречу. После совместной сцены с Александром Гаврииловичем, Лапина призналась, что мечтала о знакомстве с ним. «На тот момент он был свободен, только развелся с Ириной Алферовой. Красивый, высокий, статный. Я ему сразу понравилась. Так начался наш бурный роман», — отметила женщина. Однако со временем она поняла, что возлюбленный покорил ее, как актер, а не как мужчина, по этой причине они и расстались. «Есть женщины, которым такие мужчины подходят, а я-то рисовала его медведем из „Обыкновенного чуда“. А он оказался гулякой, любимцем женщин, душой компании», — призналась Лапина. По ее словам, даже после расставания они часто виделись и сохранили дружеские отношения, сообщает издание «Комсомольская правда».
Teleprogramma.pro: последние новости
«Первые» «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II» «Хористы»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые глупые ляпы про русских в американском кино14
Секреты кино, которые никто не видит
Мифы, которые навязал нам кинематограф4
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?8
Тест: помните ли вы сериал «Просто Мария»
Видео
01:20
Молодость жива: чумовая комедия по Нилу Гейману
Кино
04:45
Бутусов снял новый клип к 315-летию Петербурга
Концерты
01:15
В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем
Кино
04:14
Секреты кино, которые никто не видит
Кино
10:04
Лучшие друзья-актеры, ставшие врагами на экране
Кино
04:15
Ради единственной роли актрисы мучают себя
Кино
10:02
Кошмарные фильмы, которые не все досмотрят
Кино
02:58
Юматов заливал алкоголем неразделенную любовь
Кино
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение