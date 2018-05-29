«Он оказался гулякой»: возлюбленная Абдулова рассказала об их романе 

Блестящему актеру и «принцу советского кино» в этом году могло бы исполниться 65 лет. Но 10 лет назад жизнь Александра Абдулова трагически оборвалась из-за тяжелой болезни. Как известно, артист несколько раз был женат, а также крутил романы на стороне. После его смерти неоднократно появлялись новости о его внебрачных детях, но они ни разу не были подтверждены официально. На днях поделилась своими воспоминаниями о нем возлюбленная Абдулова звезда фильма «Жизнь Клима Самгина» Наталья Лапина.
По ее словам, она влюбилась в актера, когда посмотрела фильм «Обыкновенное чудо». Тогда ей было 14 лет. Наталья не скрывает, что даже плакала по ночам. Однако вскоре ей удалось встретиться с Абдуловым. Она посетила спектакль «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», когда «Ленком» приехал в Нижний Новгород с гастролями. После окончания спектакля Лапина встала в очередь, чтобы преподнести кумиру букет. «Абдулов схватил мой „веник“ и отодвинул в сторонку: „Ну кто там следующий!“», — припомнила женщина. Она очень обиделась из-за этого поступка и решала стать актрисой, чтобы хоть в массовке сыграть рядом с ним. Наталье удалось поступить в театральное училище, и вскоре ей стали предлагать роли.
Наталья Лапина / фото: Кадр из фильма «Дон Сезара де Базана».
Актриса рассказала, что на съемках «Острова погибших кораблей» подружилась с режиссером Женей Гинзбургом, который решил написать под нее сценарий для фильма. Она не растерялась и попросила пригласить на съемки Абдулова. Хоть актерский состав и был уже набран, режиссер пошел ей на встречу. После совместной сцены с Александром Гаврииловичем, Лапина призналась, что мечтала о знакомстве с ним. «На тот момент он был свободен, только развелся с Ириной Алферовой. Красивый, высокий, статный. Я ему сразу понравилась. Так начался наш бурный роман», — отметила женщина. Однако со временем она поняла, что возлюбленный покорил ее, как актер, а не как мужчина, по этой причине они и расстались. «Есть женщины, которым такие мужчины подходят, а я-то рисовала его медведем из „Обыкновенного чуда“. А он оказался гулякой, любимцем женщин, душой компании», — призналась Лапина. По ее словам, даже после расставания они часто виделись и сохранили дружеские отношения, сообщает издание «Комсомольская правда».