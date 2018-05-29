Секреты кино, которые никто не видит

Для создания идеального мира на экране киношники используют набор приёмов. О некоторых из них всем известно, а вот другие кинофокусы знакомы лишь профессионалам. Сегодня мы раскроем некоторые ухищрения.

1. В боевиках, криминальных драмах, детективах и фантастических фильмах редко обходятся без биться стёкол, будь то бутылка или окно. Чтобы избежать травм, на площадке используют неотличимое по виду от обычного сахарное стекло. А в последнее время его всё чаще заменяет пластиковое.

2. Чтобы показать на экране наркотики, берут сухое молоко, витамины или сахарную пудру.

3. В некоторых лентах кровь буквально льётся рекой. Разумеется, актёров никто не калечит, а для изображения крови применяют специальный состав. Единого рецепта нет, но чаще всего её «делают» из кукурузного сиропа и красителя.

4. Арбузы обожают звукооператоры. С их помощью имитируют звуки ударов.

5. Во время ночных погонь машины чаще едут по мокрому асфальту. Дело в том, что в темноте он лучше отражает свет да и смотрится эффектнее.

6. Особые сложности вызывают интимные эпизоды. Чтобы не смущать актёров, между ними прокладывают подушки, а женщины часто применяют незаметное бельё телесного цвета.