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Секреты кино, которые никто не видит
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Секреты кино, которые никто не видит 

Рамблер 5 часов назад
Для создания идеального мира на экране киношники используют набор приёмов. О некоторых из них всем известно, а вот другие кинофокусы знакомы лишь профессионалам. Сегодня мы раскроем некоторые ухищрения.
1. В боевиках, криминальных драмах, детективах и фантастических фильмах редко обходятся без биться стёкол, будь то бутылка или окно. Чтобы избежать травм, на площадке используют неотличимое по виду от обычного сахарное стекло. А в последнее время его всё чаще заменяет пластиковое.
2. Чтобы показать на экране наркотики, берут сухое молоко, витамины или сахарную пудру.
3. В некоторых лентах кровь буквально льётся рекой. Разумеется, актёров никто не калечит, а для изображения крови применяют специальный состав. Единого рецепта нет, но чаще всего её «делают» из кукурузного сиропа и красителя.
4. Арбузы обожают звукооператоры. С их помощью имитируют звуки ударов.
5. Во время ночных погонь машины чаще едут по мокрому асфальту. Дело в том, что в темноте он лучше отражает свет да и смотрится эффектнее.
6. Особые сложности вызывают интимные эпизоды. Чтобы не смущать актёров, между ними прокладывают подушки, а женщины часто применяют незаметное бельё телесного цвета.
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