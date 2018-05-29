«Они любят друг друга очень холодным образом»: режиссер и актер Дэни Бун рассказал о комедии «От семьи не убежишь»

Один из самых успешных комиков Франции приехал в Москву, чтобы представить свою новую режиссерскую работу. В комедии, получившей в российском прокате название «От семьи не убежишь», Бун также сыграл Валентина ‒ талантливого дизайнера, живущего в шикарной квартире вместе с красавицей-женой Констанцией и тщательно скрывающего свое, скажем так, неаристократическое происхождение от прессы и коллег. Но от семьи, видимо, и правда, не убежать. Родственники Валентина решили наведаться к нему в гости. О своем новом фильме Дэни Бун рассказал корреспонденту Киноафиши.

«От семьи не убежишь» не первый ваш фильм, в котором вы большое внимание уделяете языку, в частности обучению диалектам французского. Почему эта тема для вас так важна?

Во-первых, потому что именно слово — эта такая пружина, которая заставляет комедию двигаться вперед. И, во-вторых, когда я рос, я тоже говорил с акцентом, и именно с тем, с которым говорят некоторые герои в моих фильмах. В моем окружении, так говорили все, но уже в школе я понял, что акцент может стать для меня проблемой.

Т.е. эта тема очень личная?

Да. И не только. «От семьи не убежишь» в целом очень личная для меня работа. Более того, это самый личный мой фильм.

Самый личный?

Я родом из той среды, в которой жил и живет Валентин. Раньше я тоже рисовал: учился в художественной школе, два года занимался созданием мультфильмов. Часть мебели, которая показана в фильме, придумал я.

Кадр из фильма «От семьи не убежишь»

Кстати, мебель в комедии «От семьи не убежишь» имеет очень большую смысловую нагрузку.

Да, это действительно так.

Можете рассказать, какие смыслы вы вкладывали в ее дизайн, когда работали над ним?

Про современную мебель можно сказать, что чем красивее она, чем чище ее линии, тем менее удобной она становится. Это похоже на ситуацию с женской обувью. Женские туфли на высокой шпильке, делающие ногу очень красивой, как правило, очень неудобные. И наоборот, чем комфортнее туфли, тем менее они красивы. Так и с мебелью. Но кроме этой идеи и комических эпизодов, которые постоянно повторяются в фильме, с помощью дизайна я хотел показать то, как плохо живет семья Констанции и Валентина в самом начале фильма. Впервые в своем фильме я обращаюсь не к истории зарождения чувств ‒ Констанция и Валентин вместе с самых первых минут ленты, но они друг друга не знают и живут во лжи. Их волнует только видимость, поначалу про них можно сказать, что главное для них — это казаться, а не быть. Они находятся в ситуации лжи, которая ужасно неудобна. Ситуация лжи отображается в создаваемой ими мебели. Мебель в фильме — своего рода метафора психологического состояния Констанции и Валентина.

Мне показалось очень важным, что речь в фильме идет прежде всего о стуле и о столе, потому что люди обычно собираются вместе за одним столом, чтобы беседовать, общаться. Но мебель, создаваемая Валентином и Констанцией такова, что при ее использовании надо концентрироваться на правильности позы, балансировке, в такой ситуации не до других людей и не до общения. Можно ли на этом основании говорить о том, что дизайн мебели в вашем фильме также отражает то, что связи главных героев с другими людьми разорваны?

Именно так оно и есть. Для меня было очень важно показать, что мы теряем все связи с действительностью, как только перестаем просто делиться своими размышлениями с людьми и начинаем использовать свои знания, только чтобы раздавить других. Подобного рода поведение весьма распространено. Это так называемое буржуазное претенциозное поведение, благодаря нему человек имеет более умный вид, когда ненавидит нечто, т.е. когда ненавидит чье-то произведение или чей-то труд. Например, когда люди выходят из театра после спектакля и говорят о своих впечатлениях от постановки. Кто-то скажет, что ему очень понравилось увиденное, а кто-то скажет, что спектакль ему абсолютно не понравился или он не согласен с той или иной сценой, быть может, с пьесой в целом. И последний таким образом придает себе значимость в глазах других и в своих собственных глазах.

Кадр из фильма «Бобро поржаловать!»

Главные герои ваших режиссерских работ успели поработать почтальонами, таможенниками, полицейскими, фотографами болезней, и вот теперь в их рядах появился дизайнер мебели. Как вы выбираете профессии для героев своих фильмов, и почему для комедии «От семьи не убежишь» вы выбрали именно дизайн, ведь есть много других творческих профессий, достигая успеха в которых, человек становится знаменитым?

Приведу пример. В «Бобро поржаловать!» в первой версии сценария главный герой фильма был преподавателем. Но его профессия в итоге изменилась из-за одной сцены. Это та сцена, когда он начинает развозить почту и ему в каждом доме, куда он приносит письма, предлагают то выпить рюмочку, то пропустить стаканчик. Чтобы включить эту сцену, я решил превратить преподавателя в почтальона (Филиппа, проштрафившегося начальника почтового отделения , которого отправили работать на Север Франции, сыграл Кад Мерад, Дэни Бун исполнил роль одного из почтальонов, работавших под руководством Филиппа, ‒ прим. ред.). Сцена стала для меня определяющей, так как в ней появляется прообраз почтальона из моего детства. Он приходил к людям домой и говорил: «У меня никакой почты для вас нет, но я хочу выпить».

Для главного героя нового фильма я выбрал профессию дизайнера, потому что сам рисовал и создавал мебель, делал эскизы. Я мог бы сделать из Валентина, к примеру, актера, но мне не очень нравятся фильмы про актеров. Мне кажется, что есть в этом нечто чрезмерное — показывать зрителям историю актера. В конечном счете очень мало хороших фильмов, которые говорят о судьбе именно актеров. Успешные фильмы чаще говорят об обычных людях, мечтающих стать актерами и сделать карьеру. К тому же если бы я создавал историю известного актера, который видит, что семья приезжает к нему в гости, это было бы менее сильно, потому что исчез бы визуальный аспект фильма. В частности, это отразилось бы на квартире Констанции и Валентина, ее отделке, разработанном специально для нее дизайне. Их квартира очень красивая и очень холодная. Именно холодная квартира представляет цвет любви этих людей ‒ они любят друг друга, но они любят друг друга очень холодным образом.

Как вам удается выполнять на съемочной площадке обязанности и актера, и режиссера? Не конфликтует ли Дэни Бун-актер с Дэни Буном-режиссером?

Дэни Бун-режиссер скорее вступает в конфликт с Дэни Буном-продюсером. Шутка (улыбается). Я начинал свою творческую карьеру с выступлений в уличных спектаклях. Так я зарабатывал себе на жизнь. Уже тогда я сам придумывал все детали своих выступлений. Со временем я начал играть в кафе, театрах, стал выступать в больших залах. Я добился успеха, и я все контролировал при работе над своими скетчами — писал скрипты, занимался мизансценой и режиссерской работой. Этот опыт помогает мне писать сценарии, руководить съемками и одновременно играть в моих фильмах, хотя изначально я не хотел появляется в своем первом фильме в качестве актера. Все-таки это был мой первый фильм, я хотел полностью посвятить себя режиссерской работе. Но продюсерская компания настояла на том, чтобы я снялся в нем, так как к тому времени я уже был известным актером.

Кадр из фильма «От семьи не убежишь»

А как обычно проходят съемки ваших фильмов?

Я вижу фильм как историю, которой делюсь с другими людьми. Все, кого я приглашаю на съемки, фактически приходят в мой мир, ведь мы вместе рассказываем историю, которую я придумал. На съемочной площадке создается настоящая кинематографическая семья, и ее цель — рассказать историю и взволновать зрителя, вызвать у него эмоции.

Роль отца Валентина сыграл Пьер Ришар . Как вам работалось с ним на одной площадке?

В свое время я был очень большим фанатом Пьера Ришара, и я был очень рад, когда он согласился сыграть моего отца. Именно он оказал на меня самое большое впечатление во время съемок. Первая сцена, в которой он снимался, — сцена со стиральной машиной, в ней его герой падает в воду. Но я не хотел, чтобы Пьер Ришар мокнул в холодной воде, ведь ему 82 года. Это была его инициатива. Почти целый день он мок в холодной воде просто для того, чтобы люди смеялись. Он поразил меня. Надеюсь, быть в его возрасте таким же, как он.

Фильм выходит в прокат 31 мая