Бесплатное кино покажут в кинотеатре на проспекте Мира

Бесплатное кино покажут 3 мая в кинотеатре «Космос» (проспекте Мира, 109). Зрители увидят семь короткометражных фильмов, отобранных для проекта «Свободный показ». Сразу после киносеанса гости смогут пообщаться с куратором проекта Борисом Гуцем и задать свои вопросы режиссерам представленных фильмов.

Среди представленных на показ лент — дипломная работа студентки Владимира Меньшова «Просмотрено»; фильм-участник конкурса «Кинотавра» «Пассажир» и другие.

Как сообщили в пресс-службе сети «Москино», вход на показ будет свободным, зрителям нужно лишь заранее зарегистрироваться по ссылке. Начало в 19.30. (иб)