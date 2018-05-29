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Бесплатное кино покажут в кинотеатре на проспекте Мира
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Бесплатное кино покажут в кинотеатре на проспекте Мира 

Управа Останкинского района 1 час назад
Фото: Управа Останкинского района
Бесплатное кино покажут 3 мая в кинотеатре «Космос» (проспекте Мира, 109). Зрители увидят семь короткометражных фильмов, отобранных для проекта «Свободный показ». Сразу после киносеанса гости смогут пообщаться с куратором проекта Борисом Гуцем и задать свои вопросы режиссерам представленных фильмов.
Среди представленных на показ лент — дипломная работа студентки Владимира Меньшова «Просмотрено»; фильм-участник конкурса «Кинотавра» «Пассажир» и другие.
Как сообщили в пресс-службе сети «Москино», вход на показ будет свободным, зрителям нужно лишь заранее зарегистрироваться по ссылке. Начало в 19.30. (иб)
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