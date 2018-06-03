Умер актер «Современника» Юрий Рашкин

Актер театра и режиссер документального кино Юрий Рашкин скончался 28 мая в возрасте 72 лет, сообщает телеканал «360».

"Вчера ушел из жизни дорогой для нашего театра человек — Юрий Леонидович Рашкин. Человек с нежным сердцем и острым чувством прекрасного", — говорится в сообщении.

Что стало причиной смерти актера, не уточняется. Дата и место похорон также еще не сообщаются.

"А еще Юрий Леонидович явил на свет замечательную Полину, актрису нашего театра. Верим, что смерти нет, и люди, уходя от нас, на самом деле продолжают существовать где-то рядом", — добавили в театре.

В «Современнике» Юрий Рашкин служил с 1967 по 1973 годы. Помимо сцены, Рашкин много снимался в кино, в частности, он играл в фильмах «О любви» (1970), «Мосты» (1973), «Блокада» (1977), «Необыкновенное лето» (1979), «Снег на зеленом поле» (1981). Также Рашкин занимался телевизионной документалистикой, работал как сценарист и режиссер.