Умер актер Юрий Рашкин

Актер театра и режиссер документального кино Юрий Рашкин скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщается на странице «Современника» в Facebook во вторник, 29 мая.

«Вчера ушел из жизни дорогой для нашего театра человек — Юрий Леонидович Рашкин. Человек с нежным сердцем и острым чувством прекрасного. В театре «Современник» Юрий Рашкин служил с 1967 по 1973 годы», — говорится в посте.

Причина смерти, дата и место похорон пока не раскрываются.