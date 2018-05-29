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Умер актер Юрий Рашкин
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Умер актер Юрий Рашкин 

Lenta.ru 28 минут назад
Фото: Lenta.ru
Актер театра и режиссер документального кино Юрий Рашкин скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщается на странице «Современника» в Facebook во вторник, 29 мая.
«Вчера ушел из жизни дорогой для нашего театра человек — Юрий Леонидович Рашкин. Человек с нежным сердцем и острым чувством прекрасного. В театре «Современник» Юрий Рашкин служил с 1967 по 1973 годы», — говорится в посте.
Причина смерти, дата и место похорон пока не раскрываются.
Рашкин родился в 1945 году. Помимо «Современника», он работал в Театре комедии имени Николая Акимова. Также выступил режиссером документальных фильмов, посвященных, в частности, артистам Константину Райкину, Алле Ларионовой, Галине Волчек и Маргарите Володиной, балерине Нине Ананиашвили и режиссеру Олегу Ефремову. Рашкин также снимался в эпизодических ролях в таких кинолентах, как «О любви», «Мосты» и «Во весь голос».
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