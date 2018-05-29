Кто помог Абдулову стать звездой

Сегодня Александру Абдулову исполнилось бы 65 лет. Он прожил всего 54 года, был знаменит, богат, любим. Его судьба тесно связана с театром Ленинского комсомола: если бы Марк Захаров не заметил молодого актера и не позвал его на роль Плужникова в спектакле в «Списках не значился», у Абдулова все могло сложиться иначе.

Он вырос в театральной семье, но актером быть не хотел — возможно, потому, что на его глазах разворачивалась актерская и режиссерская карьера отца. Гавриил Данилович Абулов был уважаемым провинциальным актером и режиссером, он поработал по всему СССР: от Ферганы до Тобольска и Сухуми. Жизнь провинциального актера тяжела, бедна, неустроена, тот, кто видел ее вблизи, для себя такого не захочет. Но отец мечтал, чтобы Саша поступил в театральный вуз, а факультет физкультуры Ферганского педагогического, где тот учился, его не слишком радовал. В Щепкинское Абдулов не попал, зато его взяли в ГИТИС — и карьера молодого актера оказалась стремительной.

Когда Марк Захаров пришел в театр Ленинского комсомола, тот находился в глубоком застое. При Захарове театр взлетел, «Тиль» стал театральным событием первой величины. Но у этого успеха был легкий диссидентский душок, его надо было перебить чем-то идеологически выдержанным. Абдулов сыграл главную роль в спектакле о героях Брестской крепости, безупречном по содержанию и авангардном по форме, затем был мюзикл «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», казавшийся необыкновенно смелым — сцена в борделе! Проститутки на сцене!

Global Look Press/Aleksandr Sternin

Актеры Александр Абдулов и Александра Захарова в спектакле Женитьба, театр «Ленком» 2007

Абдулов играл Мурьету, после этих спектаклей он стал звездой. Его судьба у Захарова была не такой уж счастливой: Абдулов не получал новых ролей семь лет, с 1990 по 1997, а с 1997 по 2005 он был без них целых восемь. История театра Ленинского комсомола не проста: «звезды» обходились в нем без ролей годами, для многих молодых актеров он стал могилой. Но Абдулов пришел в него, когда Марку Захарову отчаянно не хватало созвучных времени талантливых молодых артистов, и успел сделать себе имя. Огромную популярность ему принесли телевизионные фильмы Захарова, и ленты Сергея Соловьева . Он много снимался, некоторые роли были проходными, другие — прекрасными. В девяностые и нулевые Абдулов был крупной общественной фигурой, он возглавлял Московский международный кинофестиваль, который позже стал вотчиной Никиты Михалкова

А потом у него обнаружили язву, прооперировали, ему стало хуже, и вскоре выяснилось, что у Абдулова неизлечимая стадия рака легкого. Его отпели в восстановленной благодаря ему, расположенной рядом с театром Ленком церковью Рождества Богородицы в Путинках. Через год после смерти на его могиле открыли прекрасный памятник, но лучшей памятью Абдулову останутся роли.

То, что он делал в кино, помнят все, а о театральных работах сказать стоит. Каким неприспособленным к войне, юным и трогательным был его Плужников в «В списках не значился», как пластичен он был в Мурьете, как вырос к роли Сиплого в «Оптимистической трагедии», аккуратного функционера советской закалки! Это было давно, в семидесятых и начале восьмидесятых, но те, кто видел Абдулова в этих ролях, их не забудут. Он был артистом от Бога, и мы бы многое получили, если бы 12 лет назад его спасли, и он был с нами, и играл на сцене и в кино.