Ещё
Юрий Рашкин: Мы все — дети «Современника»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

Юрий Рашкин: Мы все — дети «Современника» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
«ВМ» впервые публикует интервью Юрия Леонидовича, которое он дал нашему корреспонденту незадолго до смерти.
29 мая на 73-м году жизни умер актер, режиссер Юрий Рашкин. Выпускник Школы-студии МХАТ, однокурсник Николая Караченцова, он играл на сцене театра «Современника» в конце 60-х — середине 70-х годов.
Сегодня «Современник» и вся интеллигенция Москвы соболезнует близким и родным Юрия Рашкина. В последние годы Юрий Леонидович занимался телевизионной журналистикой, снял замечательные фильмы об Олеге Ефремове, Галине Волчек, Игоре Кваше, Константине Райкине. О легендарных гастролях театра «Ленкома» со спектаклем «Юнона и Авось» Юрий Леонидович сделал картину совместно с кутюрье Пьером Карденом.
Юрий Рашкин был другом "Вечерней Москвы". Никогда не отказывал ни в интервью, ни в комментариях. И сегодня мы публикуем последнюю беседу с режиссером, которая состоялась во время его пребывания в Венгрии.
— Расскажите, пожалуйста, кто предложил показать фильм «Игорь Кваша» в культурном центре Будапешта? К какому событию приурочен вечер? И знают ли в Венгрии о театре «Современник»?
— Дело в том, что в Будапеште существует Русский Театр-Студия, которым руководит выпускница ГИТИСа Зинаида Соколова-Зихерман. Когда она узнала, что я нахожусь в Венгрии, то предложила директору Российского Культурного Центра Валерию Платонову провести цикл вечеров с моим участием и показом моих фильмов. Ему эта идея показалась интересной. И мы разработали схему проведения таких вечеров. Первое мероприятие было приурочено к Международному дню театра. По какому-то счастливому стечению обстоятельств я в Будапеште встретил Анастасию Квашу — внучку Игоря Кваши. Я в 2003 году снял фильм к 70-летию Игоря «Выхожу один я на подмостки». Вот таким образом, благодаря встрече с Настей Квашой, определилась тематика первого вечера. Что касается второй части вашего вопроса, по-моему, о «Современнике» знают везде.
— В каком году вы снимали фильм о Кваше? Были ли вы с ним знакомы? Кто принял участие в работе над фильмом? Известно, что Игорь Кваша был правой рукой Галины Борисовны, ее другом, соратником… Расскажите, пожалуйста, об этом уникальном творческом и человеческом союзе?
— Я был не только знаком с Игорем Владимировичем, я дружил с ним и с его семьей. Дружба эта началась в 1963 году, когда я был принят в труппу театра «Современник». Сейчас я близко общаюсь с его сыном Владимиром и с его внуками Анастасией и Михаилом. Что касается творческого союза Игоря Владимировича и Галины Борисовны, то можно сказать одной фразой, которую Волчек говорит в моем фильме: «Я знаю, что Игорь никогда не предаст». Они же основатели «Современника», можно сказать, родители этого театра. Родители, которые провели театр от самого создания и до смерти Игоря. Сейчас Галина Борисовна постоянно говорит о том, как ей не хватает Игоря.
— Расскажите, пожалуйста, над чем сейчас работаете.
— Веду переговоры с руководителями балетной труппы венгерского города Дьер для того, чтобы снять о них фильм. Это потрясающий творческий коллектив, которым руководит выпускник училища имени Вагановой Янош Киш.
— Пьер Карден, с которым вы работали над фильмом о гастролях «Ленкома» во Франции, неоднократно приезжал в Россию, и несколько лет назад он встречался в Москве с журналистами. Меня поразила любознательность Кардена, которая проявлялась в каждом его ответе. Какую черту Кардена отметили вы?
— Абсолютную простоту и демократичность. Пьер Карден приехал на съемку в своем фирменном пиджаке, модном галстуке, но обут был в старые-старые кроссовки. Заметив наше недоумение по поводу его обуви, объяснил: «Мне так удобно».
— Николай Караченцов хорошо помнит парижские гастроли?
— Конечно. У Николая Петровича вообще хорошая память. Он помнит даже первый диалог из комедии Шекспира «Укрощение строптивой», который мы вместе с ним репетировали в Школе-студии «МХАТ», и мы иногда его читаем сейчас.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Скончался актер театра «Современник» Юрий Рашкин
Вечерняя Москва: последние новости
Скончался актер театра «Современник» Юрий Рашкин Исполнитель ролей Гэндальфа и Магнето рассказал о голливудских геях Кинотеатры «Москино» устроят бесплатный показ фильмов с участием народного артиста РСФСР Александра Абдулова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Орбакайте оскандалилась с новой песней2
«Мне плевать, чего хотят фанаты»
Мифы, которые навязал нам кинематограф4
Секреты кино, которые никто не видит3
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?9
Новости партнеров
Видео
01:20
Молодость жива: чумовая комедия по Нилу Гейману
Кино
04:45
Бутусов снял новый клип к 315-летию Петербурга
Концерты
01:15
В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем
Кино
04:14
Секреты кино, которые никто не видит
Кино
10:04
Лучшие друзья-актеры, ставшие врагами на экране
Кино
00:15
Орбакайте оскандалилась с новой песней
Концерты
04:15
Ради единственной роли актрисы мучают себя
Кино
10:02
Кошмарные фильмы, которые не все досмотрят
Кино
02:58
Юматов заливал алкоголем неразделенную любовь
Кино
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение