Юрий Рашкин: Мы все — дети «Современника»

«ВМ» впервые публикует интервью Юрия Леонидовича , которое он дал нашему корреспонденту незадолго до смерти.

29 мая на 73-м году жизни умер актер, режиссер Юрий Рашкин. Выпускник Школы-студии МХАТ, однокурсник Николая Караченцова , он играл на сцене театра «Современника» в конце 60-х — середине 70-х годов.

Юрий Рашкин был другом "Вечерней Москвы" . Никогда не отказывал ни в интервью, ни в комментариях. И сегодня мы публикуем последнюю беседу с режиссером, которая состоялась во время его пребывания в Венгрии.

— Расскажите, пожалуйста, кто предложил показать фильм «Игорь Кваша» в культурном центре Будапешта? К какому событию приурочен вечер? И знают ли в Венгрии о театре «Современник»?

— Дело в том, что в Будапеште существует Русский Театр-Студия, которым руководит выпускница ГИТИСа Зинаида Соколова-Зихерман. Когда она узнала, что я нахожусь в Венгрии, то предложила директору Российского Культурного Центра Валерию Платонову провести цикл вечеров с моим участием и показом моих фильмов. Ему эта идея показалась интересной. И мы разработали схему проведения таких вечеров. Первое мероприятие было приурочено к Международному дню театра. По какому-то счастливому стечению обстоятельств я в Будапеште встретил Анастасию Квашу — внучку Игоря Кваши. Я в 2003 году снял фильм к 70-летию Игоря «Выхожу один я на подмостки». Вот таким образом, благодаря встрече с Настей Квашой, определилась тематика первого вечера. Что касается второй части вашего вопроса, по-моему, о «Современнике» знают везде.

— В каком году вы снимали фильм о Кваше? Были ли вы с ним знакомы? Кто принял участие в работе над фильмом? Известно, что Игорь Кваша был правой рукой Галины Борисовны, ее другом, соратником… Расскажите, пожалуйста, об этом уникальном творческом и человеческом союзе?

— Я был не только знаком с Игорем Владимировичем, я дружил с ним и с его семьей. Дружба эта началась в 1963 году, когда я был принят в труппу театра «Современник». Сейчас я близко общаюсь с его сыном Владимиром и с его внуками Анастасией и Михаилом. Что касается творческого союза Игоря Владимировича и Галины Борисовны, то можно сказать одной фразой, которую Волчек говорит в моем фильме: «Я знаю, что Игорь никогда не предаст». Они же основатели «Современника», можно сказать, родители этого театра. Родители, которые провели театр от самого создания и до смерти Игоря. Сейчас Галина Борисовна постоянно говорит о том, как ей не хватает Игоря.

— Расскажите, пожалуйста, над чем сейчас работаете.

— Веду переговоры с руководителями балетной труппы венгерского города Дьер для того, чтобы снять о них фильм. Это потрясающий творческий коллектив, которым руководит выпускник училища имени Вагановой Янош Киш.

— Пьер Карден, с которым вы работали над фильмом о гастролях «Ленкома» во Франции, неоднократно приезжал в Россию, и несколько лет назад он встречался в Москве с журналистами. Меня поразила любознательность Кардена, которая проявлялась в каждом его ответе. Какую черту Кардена отметили вы?

— Абсолютную простоту и демократичность. Пьер Карден приехал на съемку в своем фирменном пиджаке, модном галстуке, но обут был в старые-старые кроссовки. Заметив наше недоумение по поводу его обуви, объяснил: «Мне так удобно».

— Николай Караченцов хорошо помнит парижские гастроли?

— Конечно. У Николая Петровича вообще хорошая память. Он помнит даже первый диалог из комедии Шекспира «Укрощение строптивой», который мы вместе с ним репетировали в Школе-студии «МХАТ», и мы иногда его читаем сейчас.

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