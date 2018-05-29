Девять фильмов из разных стран вошли в конкурсную программу фестиваля «Зеркало» 

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Девять фильмов из разных стран, в том числе Ирана, Катара и Китая, вошли в конкурсную программу кинофестиваля им. Андрея Тарковского «Зеркало», который откроется в Ивановской области 12 июня. О программе рассказали во вторник организаторы киносмотра.
В этом году в конкурсной программе — «Не забудь меня» (режиссер Рам Нехари), «Ни даты, ни подписи» (Иран, режиссер Вахид Джалилванд), «Овдовевшая ведьма» (Китай, режиссер Цай Чэньцзе), «Мужчины не плачут» (Босния и Герцеговина, Хорватия, Словения, Германия, режиссер Ален Дрлевич), «Вороны» (Швеция, режиссер Йенс Ассур), «Восход Эдерлези» (Сербия, режиссер Лазар Бодрожа), «Зерно» (Турция, Германия, Швеция, Катар, режиссер Семих Капаноглу), «Намме» (Грузия, режиссер Заза Халваши). «Конкурсный фильм из России — „Гофманиада“ режиссера Станислава Соколова», — уточнили организаторы.
"Главный принцип конкурсной программы — показать многообразие форм современного авторского кино. В конкурсе соревнуются иранская и израильская кинодрамы, грузинская притча и китайский гротеск, турецкая антиутопия и сербское фэнтези, скандинавская эпическая драма и балканская антивоенная трагикомедия. В мире, где доминирует коммерческое кино, авторское начало находит новые способы проявить себя, оно меняет форму и мутирует, но продолжает жить. И очень во многих случаях мы наблюдаем связь между поисками сегодняшних кинематографистов с традицией Андрея Тарковского", — сказал журналистам программный директор фестиваля Андрей Плахов.
В состав фестивального жюри основной конкурсной программы вошли режиссер документального и игрового кино Марина Разбежкина, ведущий турецкий кинокритик Алин Ташиян, исполнитель главной роли в фильме «О теле и душе», который получил «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля в 2017 году, Геза Морчани, эстонский режиссер, который вместе с Андреем Тарковским работал над фильмом «Сталкер» Арво Ихо и восходящая звезда сербского театра и кино, исполнитель главной роли в фильме Алексея Германа-младшего «Довлатов» Милан Марич.
Первые награды
Закрытие фестиваля пройдет 17 июня в городе Плесе Ивановской области. «Рената Литвинова, специальный гость фестиваля, вручит приз за вклад в кинематограф режиссеру и художнику Рустаму Хамдамову. Также специальный приз будет вручен итальянцу Джузеппе Ланчи — оператору фильма „Ностальгия“, — добавили организаторы.
Специально для церемонии закрытия пишут музыку. „В концертном зале в Плесе пройдет по сути аудио-визуальный перформанс, в ходе которого и будут вручены призы. Для церемонии закрытия музыку специально пишут известные композиторы Дмитрий Курляндский и Андрей Гурьянов. Мы хотим получить микс народного, современного и классического искусства, наша основная задача, используя современные технические средств, транслировать ту энергию и культуру, которую Тарковский взял в этих местах“, — сказал журналистам режиссер церемонии закрытия Андрей Сильвестров.
О фестивале
В этом году впервые основные мероприятия кинофорума, включая открытие, пройдут на родине кинорежиссера, в городе Юрьевец, а не в Иванове. Откроет фестиваль рок-концерт музыканта Вячеслава Бутусова. В Юрьевце пройдет своеобразный „фестиваль в фестивале“ — на главной площади города планируется организовать кинотеатр под открытым небом, ночью будут показывать кино, в большей степени зрительское, а также будет организован большой фудкорт, где можно будет попробовать знаменитую юрьевецкую уху, луковое варенье, плесского копченого леща, шуйскую настойку, кинешемские пельмени, ивановские щи.
Также впервые фестивальные мероприятия „Зеркало“ пройдут и в других городах региона. Нововведением кинофорума станет программа „Кино на колесах“ — в нескольких городах Ивановской области бесплатно представят картины фестиваля и состоится обсуждение. Зрителям региона представят фильм „В центре циклона“ — победитель документального конкурса „Зеркала“ прошлого года и картину „Аритмия“ Бориса Хлебникова.
Киносмотр учрежден в 2007 году в честь 75-летия со дня рождения Андрея Тарковского правительством Ивановской области при поддержке Минкультуры РФ. Андрей Тарковский (1932-1986) — советский режиссер, народный артист РСФСР, обладатель призов Каннского и Венецианского фестивалей. Среди самых известных фильмов режиссера — „Сталкер“, „Иваново детство“, „Жертвоприношение“, „Ностальгия“, „Зеркало“, »Андрей Рублев".