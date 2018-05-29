Ещё
Боярский прокомментировал смерть актёра Рашкина
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

Боярский прокомментировал смерть актёра Рашкина 

RT на русском 3 часа назад
Народный артист России Михаил Боярский поделился в беседе с RT воспоминаниями о совместной работе с актёром Юрием Рашкиным, который скончался 28 мая.
«Фильм «Мосты» — для меня дебютная работа в кино, он был несколько старше, опытнее, очень открытый человек. У нас завязались хорошие, дружеские отношения. Несколько раз встречались в Москве, я приезжал к нему на передачу, поскольку он занимался телевидением. Самые приятные воспоминания остались. Подружились мы во время съёмок, но потом встречались всё реже и реже», — отметил Боярский.
Ранее в театре «Современник» сообщили, что 28 мая скончался режиссёр-документалист, сценарист, актёр Юрий Рашкин. Актёру было 72 года. Дата и место прощания пока не объявлены. Причины смерти также неизвестны.
Артист служил в театре с 1967 по 1973 годы. Впоследствии занимался телевизионной документалистикой как сценарист и режиссёр. Также снимался в кино, в том числе в лентах «Необыкновенное лето», «О любви» и «Снег на зеленом поле».
RT на русском: последние новости
Умер актёр Юрий Рашкин В Москве пройдут бесплатные показы фильмов о футболе В Москве пройдут бесплатные показы фильмов с участием Александра Абдулова
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Михаил Кононов: что случилось с Нестором Петровичем1
Орбакайте оскандалилась с новой песней4
Кошмарные фильмы, которые не все досмотрят1
«Мне плевать, чего хотят фанаты»
Юматов заливал алкоголем неразделенную любовь4
Видео
01:20
Молодость жива: чумовая комедия по Нилу Гейману
Кино
04:45
Бутусов снял новый клип к 315-летию Петербурга
Концерты
01:15
В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем
Кино
04:14
Секреты кино, которые никто не видит
Кино
10:04
Лучшие друзья-актеры, ставшие врагами на экране
Кино
00:15
Орбакайте оскандалилась с новой песней
Концерты
04:15
Ради единственной роли актрисы мучают себя
Кино
10:02
Кошмарные фильмы, которые не все досмотрят
Кино
02:58
Юматов заливал алкоголем неразделенную любовь
Кино
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение