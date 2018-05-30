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Чем провинился «Пятый элемент»
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Чем провинился «Пятый элемент» 

Рамблер 12 часов назад
Фантастический боевик Люка Бессона «Пятый элемент» вышел в 1997 году. На момент выхода он стал самой дорогой лентой, снятой за пределами Голливуда. Но ни присутствие в кадре звёзд первой величины, ни использование многочисленных компьютерных эффектов не избавило картину от ошибок и недочётов. Вот лишь небольшая часть грешков «Пятого элемента».
1. В одной из первых сцен кисточка в руках профессора постоянно меняется на кружку.
2. Чуть позже к храму подлетает огромный инопланетный корабль, двигатели которого работали. Как ни странно, люди в храме ничего не услышали.
3. Представители высшей инопланетной расы, защищающие Вселенную от зла, почему-то забыли своего главу в храме.
4. Границы вокруг Земли оснащены лишь световыми указателями. При наличии агрессоров уместно было бы выслать на орбиту патрули.
5. Учёные сумели восстановить из частиц ДНК Лилу. Неясно, по какой причине она оказалось человеком, а неповоротливым пришельцем.
6. Военная лаборатория, в которой восстанавливали Лилу, оказывается, построена из фольги.
7. Падающая девушка с лёгкостью пробивает крышу автомобиля Корбана, при этом сама не получает травм. Из чего же сделано авто?
8. У собранной из ДНК Лилу на руке есть татуировка. Неужели ДНК инопланетян хранит информацию и о тату?
9. Кажется, в будущем к тараканам относятся очень лояльно. Иначе почему подручные Зорга придумали именно такой способ узнать информацию?
10. А вот полиция будущего весьма проницательна: они идентифицируют людей лишь по крошечному кусочку бумаги на входной двери.
Комментарии4
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