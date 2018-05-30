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Как чуть не сняли последний в жизни Мягкова кадр
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Как чуть не сняли последний в жизни Мягкова кадр 

Рамблер 11 часов назад
«Жестокий романс» мог стать для актёра Андрея Мягкова последней в жизни картиной. Во время съёмок сцены, когда персонаж Мягкова гонится за «Ласточкой», чуть не произошла трагедия. У парохода были колёса с огромными лопастями, каждая из которых весила 350 кг. Поставили судно в 40 км от берега, а Андрей Мягков должен был подплыть к нему в тумане. Но артист даже не заметил, как подобрался к пароходу слишком близко. Лопасть ударила по лодке, перевернув её, Мягков оказался меж двух лопастей, тут же вторая лопасть ударила по корме лодки, раздробив её на мелкие части. Стоявший за монитором ассистент уже приготовился нырять в воду, чтобы спасать исполнителя, но оператор Вадим Алисов остановил его словами: «Остановись! Мы снимаем последний кадр из жизни великого актёра». Дубль сняли до конца. К счастью, Мягков практически не пострадал, хотя и пережил стресс. Тем не менее, артист уже на следующий день был на съёмочной площадке и работал, удивляя коллег спокойствием. Но спустя несколько дней Алисов обнаружил Мягкова, выпивающего в гостинице посреди рабочего дня. Это было совсем не в характере актёра, и Алисов поинтересовался причиной. На что Мягков кратко ответил: «Девять дней».
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