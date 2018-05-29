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«Мы волнуемся как в первый раз». Владимир Панов и Михаил Пореченков обсудили «Горький FEST 2018»
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«Мы волнуемся как в первый раз». Владимир Панов и Михаил Пореченков обсудили «Горький FEST 2018» 

Нижегородская правда 29 мая 2018
Фото: Нижегородская правда
фото gorkyfest.ru«Мы волнуемся как в первый раз». Владимир Панов и Михаил Пореченков обсудили «Горький FEST 2018»28 мая Владимир Панов встретился с Михаилом Пореченковым. Предметом обсуждения стала подготовка к кинофестивалю «Горький fest 2018».
Фестиваль пройдет в Нижнем Новгороде с 20 по 26 июля. В программе планируется участие более 200 российских фильмов. Как отметил президент кинофестиваля Михаил Пореченков, на мероприятии соберутся такие звезды отечественного кинематографа, как Константин Хабенский, Ингеборга Дапкунайте, Юрий Башмет, Никита Сергеевич и Анна Михалковы.
Михаил Пореченков поблагодарил Владимира Панова за гостеприимство и помощь в подготовке фестиваля. «Мы волнуемся как в первый раз. Будет много интересных гостей, много мероприятий. Я думаю, что фестиваль превратится в фестиваль творчества. Это будет и музыка, и обязательно театр, не только кино. И, надеюсь, со временем он станет международным», — отметил актер.
Фестиваль пройдет на нескольких площадках. Зрители познакомятся с новинками отечественного кинематографа, смогут принять участие в мастер-классах и творческих встречах с актерами и режиссерами.
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