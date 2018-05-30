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Школьники Удмуртии создадут кино на деньги от собранной макулатуры
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Школьники Удмуртии создадут кино на деньги от собранной макулатуры 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Детский художественный фильм о честности снимут в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки Удмуртской Республики.
В рамках всероссийского проекта «Киноуроки в школах» в Удмуртии проходит акция «Киноэкология». Более ста школ республики соберут макулатуру и на вырученные деньги создадут детский художественный фильм, бюджет которого составит один миллион рублей.
Отмечается, что в начале июня в Ижевск приедут организаторы проекта — представители Центра развития интеллектуальных и творческих способностей «ИНТЕЛРОСТ» из Санкт-Петербурга. Сам фильм, посвящённый честности, покажет историю успеха воспитанников балетной школы.
Организаторы планируют провести кастинг на роли детей 5-6 и 11-12 лет. Также в фильме будут участвовать и профессиональные актёры. Съёмки пройдут в Государственном театре оперы и балета Удмуртии имени П. И. Чайковского, на Ижевской набережной, в Летнем саду и на Центральной площади.
Сообщается, что детские короткометражные игровые художественные фильмы духовно-нравственной тематики уже отсняли в семнадцати регионах России.
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