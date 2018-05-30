Фильм, созданный при поддержке онлайн-кинотеатра ivi, стал участником основного конкурса «Кинотавра»

Фильм Михаила Расходникова «Временные трудности», созданный при поддержке онлайн-кинотеатра ivi, стал участником основного конкурса фестиваля «Кинотавр». Показ состоится 4 июня в 21.00 в сочинском Зимнем театре.

Картина «Временные трудности» основана на реальных событиях. Это история человека, который смог стать успешным бизнес-консультантом несмотря на врожденный недуг. Во многом это стало возможным благодаря и вопреки воспитанию отца, который отказывался признавать болезнь сына и зачастую в этом отказе был жесток по отношению к мальчику.

Фильм «Временные трудности» о преодолении, о вызове самому себе, о том, что возможно все, если ты хочешь добиться чего-то и идешь к своей цели. Но, кроме того, он о том, что понятно всем зрителям — об отношениях внутри семьи, о любви и о прощении.