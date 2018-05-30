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Возмутительные киноляпы из Голливуда
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Возмутительные киноляпы из Голливуда 

Рамблер 8 часов назад
Киноманы любят находить в фильмах ляпы, но иногда эти недочёты столь незаметны и малозначительны, что кажутся притянутыми за уши. Однако порой создатели фильма допускают грубые ошибки, что не заметить их невозможно.
1. В фильме 1983 года «Плохие мальчики», где главную роль сыграл Шон Пенн, в одной из последних сцен в кадр попал оператор с камерой, причём он, похоже, даже не особо и скрывался.
2. Во второй части «Крепкого орешка», которая вышла в 1990 году, Брюс Уиллис получил магическую способность за секунды менять цвет майки. А один из героев умудрился даже поменять цвет кожи.
3. Оплошал и кинохит 1997 года «Титаник». Там можно обнаружить поистине трагический кадр, ведь главная героиня, сыгранная Кейт Уинслет, отрубила руку возлюбленному, в роли которого выступил Леонардо Ди Каприо. Это отчётливо видно, если прокрутить сцену, в которой Роза освобождает Джека от наручников с помощью топора.
4. Главным ляпом голливудских лент можно смело называть русских. Как только на экране появляется герой из России, он немедленно выдаёт набор несвязанных слов. Лишь редких случаях создатели приглашают российских актёров или хотя бы переводчиков, но по большей части обходятся результатами собственной фантазии.
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