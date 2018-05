Смена поколений: 6 знаменитых династий, в которых подросли новые звезды

Избитая фраза гласит: «на детях гениев природа отдыхает», а мы против предрассудков — есть масса примеров обратному. В этом материале мы собрали совсем юных и начинающих артистов с громкой фамилией, кому только предстоит доказать, что они не зря пошли по стопам знаменитых родителей. Все они учатся в ведущих театральных ВУЗах или только окончили их, и впереди у них долгая дорога к сцене и «большому экрану». Уверены, эти фамилии вы еще не раз услышите, ведь на смену талантливым родителям приходят не менее талантливые дети.

Мироновы

Актриса Мария Миронова с детства знала, что значит быть ребенком знаменитых родителей (ее мать — советская актриса Екатерина Градова , отец — секс-символ советского кино Андрей Миронов ), но всё же встала на тернистый актерский путь и успешно несет эту ношу. Сейчас Мария одна из ведущих актрис Московского театра «Ленком», активный филантроп и общественный деятель, а главное, заслуженная артистка России.

Фотография: Ирина Бордо

Эстафетную палочку у мамы решительно перехватил ее сын Андрей Миронов-Удалов. Изначально молодой человек не планировал связывать свою жизнь с кино и театром, а выбрал путь управленца. Однако гены все же сыграли свою роль: в 2014 году Андрей окончил Театральное училище имени Бориса Щукина и сразу же был принят в Первую студию Вахтанговского театра, где еще в студенчестве дебютировал в роли Кота в спектакле «Кот в сапогах».

Совсем скоро он впервые дебютирует и на большом экране, о чем с гордостью сообщила Мария Миронова:

Первый съемочный день! Главная роль! Огромный проект! Русский Титаник. С Богом, сын! Леонардо Ди Каприо наконец отправим на заслуженный отдых!

Надо отметить, что мама всегда и во всем поддерживает начинающего актера (подумайте только, уже в четвертом поколении!), следит за его достижениями и верит в успех. Вообще, у Марии с сыном довольно близкие и доверительные отношения, о чем они рассказывали в эксклюзивном совместном интервью Вадиму Вернику пару лет назад.

Стекловы

Назвать Стеклова-младшего начинающим актером было бы странно. Школу-студию МХАТ Данил закончил уже пять лет назад, а дебютировал на сцене еще раньше — в роли Ромео в спектакле «Ромео и Джульетта» ставшего уже семейным театра «Сатирикон». Почему семейным? Дело в том, что его мама Агриппина Стеклова , отчим Владимир Большов , а чуть раньше и дед Владимир Стеклов были артистами труппы «Сатирикона».

По всем законам жанра Данил также должен был попасть сюда, но парень выбрал свой путь — сейчас он артист МХТ им. Чехова и Московского театра Олега Табакова (например, его можно увидеть в нашумевшей постановке Константина Богомолова «Мушкетеры. Сага. Часть первая» в роли д'Артаньяна).

Честь фамилии актер отстаивает и на экране — в его послужном списке более 15-ти работ, и то ли еще будет!

Агриппина и Данил Стекловы: «Мы какие-то рыжие»

Меньшовы/Гордины

Еще одна семья с длинной актерской историей. Андрей Гордин — сын актеров Юлии Меньшовой Игоря Гордина , внук обладателя премии «Оскар» Владимира Меньшова и актрисы Веры Алентовой . Старшее поколение продолжает активно сниматься в кино и сериалах, играет на сцене различных театров. Не уступает и молодежь: Андрей Гордин планирует повторить путь знаменитого деда: сначала получить актерское образование, а позже дополнить его режиссерским.

Когда в семье много артистов, то театр становится местом … семейных встреч! То у одной премьера, то у другого! А тут и спектакль тематический: " Мужья и жены". И как раз муж — в главной роли мужа? #мужьяижены?‍♀️#имамы?#исыновья?#театрдом?

A post shared by Юлия Меньшова (@juliavmenshova) on Jun 14, 2017 at 9:08am PDT Сейчас молодой человек заканчивает 3-й курс Школы-студии МХАТ в ставшей уже знаменитой мастерской Дмитрия Брусникина , что практически гарантирует начинающему актеру интересный и насыщенный театральный опыт уже с первых курсов. Кто знает, возможно, вместе с новыми поколением «брусникинцев» Андрей снищет еще большую славу, чем предыдущее поколение!

Золотовицкие

Одногруппником Андрея Гордина является Александр Золотовицкий , сын ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого, что, конечно, само по себе накладывает на Сашу определенные «обязательства» перед публикой. Он уже регулярно выходит на сцену в составе младших «брусникинцев».

Интересно, что старший брат Саши — Алексей Золотовицкий окончил журфак МГУ , а затем режиссерский факультет ГИТИСа, однако актерская доля не обошла и его: уже несколько лет он входит в труппу Малого театра, ЦДР, а также играет в кино и сериалах.

Алексей, Александр, Игорь Золотовицкие и Вера Харыбина (мама)

Вместе братья Александр и Алексей Золотовицкие организовали музыкальную группу Fire Granny, уже довольно известную в арт-среде, выступающую на многих значимых музыкальных фестивалях. В общем, фамилия Золотовицких продолжает быть на слуху в самом лучшем смысле слова.

Виторганы

Семья с интересной судьбой, где все так или иначе связаны со сценой. Советский и российский актер Эммануил Виторган руководит «Культурным Центром Эммануила Виторгана», в котором играет спектакли, проводит творческие вечера, концерты, чествует актеров. 78-летний актер продолжает активно сниматься в сериалах российского производства и ведет активный образ жизни (такой активный, что недавно вновь стал отцом!).

Его сын Максим Виторган тоже востребован в профессии: снимается в кино и сериалах, выходит на сцену в постановках различных театров, периодически выступает в роли телеведущего в паре со своей супругой Ксенией Собчак

Кстати, Ксению уже тоже можно назвать актрисой: если до недавнего времени она появлялась лишь в эпизодических ролях на экране, то в 2015 году уже вышла на театральную сцену — три года она играла в спектакле Театра наций «Женитьба» в паре с Максимом (последнее шоу состоялось буквально на днях).

Фотография: Пресс-служба Культурного центра Эммануила Виторгана Даниил, Максим, Эммануил и Полина Виторган

Новое поколение Виторганов уже заявляет о себе. Сын Максима Виторгана и Ксении Собчак пока еще совсем мал, а вот старшие дети актера от предыдущего брака уже определились со своими интересами. Продолжить актерскую династию выпало первому ребенку Максима — 21-летней Полине Виторган. В прошлом году девушка окончила ГИТИС и тогда же была принята в труппу Российского академического молодежного театра, где задействована уже в шести спектаклях не на последних ролях. Совсем скоро мы сможем увидеть ее в главной роли в сериале «Квартет». А вот ее младшего брата, 18-летнего Данила Виторгана увлекает фотография.

Александр Робак больше известен как кино— и сериальный актер. Хотя начинал он свою карьеру в Ярославском театральном училище, а позже продолжил на сцене театра им. В. В. Маяковского. Сейчас Александр успешный актер, чья фильмография насчитывает свыше сотни киноработ. С 2002 года он также стал продюсировать фильмы с актером Максимом Лагашкиным в совместно образованной кинокомпании «Синемафор», в которых принимает участие и в качестве актера. Вместе с ним производством фильмов нередко занимается и старший сын — Арсений, похожий на отца как две капли воды.

С твоим днём, пап! Спасибо тебе за все! Ты друг. Ты пример. Ты ОТЕЦ! Люблю тебя! #александрробак

A post shared by arseniyrobak (@arseniyrobak) on Dec 28, 2017 at 3:50am PST Арсений — совсем «свеженький» выпускник Школы-студии МХАТ (мастерская Евгения Писарева), сотрудничает с театром им. А. С. Пушкина. В кино снимается с самого детства и имеет в активе парочку главных ролей. В одном из новых проектов Арсений снимается в паре со знаменитым отцом.

Судя по соцсетям семейства, отец и сын — лучшие друзья и всегда поддерживают друг друга, часто отдыхают вместе, организуют совместные семейные проекты, отмечают праздники одной большой дружной семьей. У Арсения хорошие отношения с новой супругой отца и двумя сводными братьями — в общем, полная идилия.

Верники

Григорию Вернику передалась и знаменитая открытая улыбка Верников, и любовь к театру: в прошлом году молодой представитель творческой династии стал студентом Школы-студии МХАТ. Его дедушка Гриши Эмиль Верник — народный артист России, в прошлом главный режиссер литературно-драматического вещания Всесоюзного радио и преподаватель Школы-студии МХАТ. Отец — известный актер театра и кино Игорь Верник , один из ведущих артистов МХТ им. Чехова. Дядя — главный редактор журнала ОК! Вадим Верник.

Кто как соображает.. Мы на четверых! С Новым!

A post shared by Игорь Верник (@ivernik) on Jan 1, 2018 at 6:44am PST Дебют Григория Верника на телевидении состоялся еще в 2012 году, когда вместе с отцом он стал ведущим реалити-шоу «Школа музыки», детским аналогом знаменитого проекта «Фабрика звёзд». Далее последовали совместные съемки отца и сына Верников в сериале Оксаны Байрак «Избранница» и первая главная роль Григория в короткометражке «Два одиночества».

В этом году молодой человек завершает обучение на первом курсе, а вот дальше начнется самое интересное — постановка первых спектаклей, игра на сцене и первые аплодисменты зала. Желаем больших успехов!