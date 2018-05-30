Правда ли, что жизнь Полищук сломали «12 стульев»

«12 стульев» был одним из первых фильмов Любови Полищук . Актриса появилась там в небольшом эпизоде, станцевав вместе с Андреем Мироновым танго. Многие считают, что именно инцидент, произошедший в процессе тех съемок, и стал причиной заболевания Полищук, приведшего впоследствии к ее преждевременной кончине.

Бросок Андрея Миронова

Народная артистка Любовь Полищук умерла в 2006 году в возрасте 57 лет. Незадолго до смерти врачи обнаружили у Любови Григорьевны онкологическое заболевание — саркому. Актрисе сделали операцию и провели соответствующее лечение. Но все оказалось тщетно.

По мнению современных ученых, одной из основных причин развития саркомы позвоночника является травма. Именно такую травму Полищук и получила во время съемок в картине «12 стульев». Согласно сценарию, Андрей Миронов, исполняя песню, взял Любовь Григорьевну на руки, а после слов «Дайте кораблю минутный отдых» бросил ее. Однако помощники не успели постелить маты, и актриса приземлилась на голый бетонный пол.

Актерская байка

Эту историю, произошедшую на съемках фильма «12 стульев», режиссер ленты Марк Захаров , который, разумеется, лично присутствовал на площадке, назвал обычной актерской байкой. Об этом пишет Юлия Андреева в свой книге «Любовь Полищук. Одна, но пламенная страсть». По утверждению Захарова, матрацы и маты были на месте, и упала Полищук именно на них. А что касается первопричины ее смертельного заболевания, то на самом деле травм в жизни Любови Григорьевны хватало как до, так и после «12-ти стульев». И всякий раз страдала именно спина.

Та же Юлия Андреева приводит слова матери Полищук о том, что актриса не раз падала с лошади. Ездить верхом Любови Григорьевне пришлось также во время съемок очередного кинофильма. После падения Полищук тоже мучилась от болей в спине.

Другие травмы

Кроме того в 1985 году Полищук снова получила травму позвоночника. В процессе выполнения какого-то трюка у нее буквально вылетели сразу 3 межпозвоночных диска.

В 2000 году актриса стала жертвой автомобильной аварии. И снова основной удар пришелся на позвоночник. Кстати, именно после этого ДТП состояние Полищук стало резко ухудшаться. Она усиленно лечилась и долгое время ходила в специальном корсете. Артистка даже перед публикой выступала исключительно в нем. [С-BLOCK]

А через 5 лет у Любови Григорьевны диагностировали саркому. Тогда доктора лучших столичных больниц начали борьбу с недугом актрисы. Специалисты института имена Бурденко приняли решение удалить Полищук отрезок позвоночника. После операции больная прошла курс реабилитации и даже вернулась в театр. Однако болезнь не отступила.

В 2006 году медики, осознав свое бессилие, выписали Полищук сильные болеутоляющие. В конце ноября того же года она впала в кому и спустя 3 дня умерла.

Какая именно из многочисленных травм, полученных актрисой, спровоцировала развитие саркомы, теперь можно только догадываться.