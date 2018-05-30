Правда ли, что жизнь Полищук сломали «12 стульев» 

«12 стульев» был одним из первых фильмов Любови Полищук. Актриса появилась там в небольшом эпизоде, станцевав вместе с Андреем Мироновым танго. Многие считают, что именно инцидент, произошедший в процессе тех съемок, и стал причиной заболевания Полищук, приведшего впоследствии к ее преждевременной кончине.
Бросок Андрея Миронова
Народная артистка Любовь Полищук умерла в 2006 году в возрасте 57 лет. Незадолго до смерти врачи обнаружили у Любови Григорьевны онкологическое заболевание — саркому. Актрисе сделали операцию и провели соответствующее лечение. Но все оказалось тщетно.
По мнению современных ученых, одной из основных причин развития саркомы позвоночника является травма. Именно такую травму Полищук и получила во время съемок в картине «12 стульев». Согласно сценарию, Андрей Миронов, исполняя песню, взял Любовь Григорьевну на руки, а после слов «Дайте кораблю минутный отдых» бросил ее. Однако помощники не успели постелить маты, и актриса приземлилась на голый бетонный пол.
Актерская байка
Эту историю, произошедшую на съемках фильма «12 стульев», режиссер ленты Марк Захаров, который, разумеется, лично присутствовал на площадке, назвал обычной актерской байкой. Об этом пишет Юлия Андреева в свой книге «Любовь Полищук. Одна, но пламенная страсть». По утверждению Захарова, матрацы и маты были на месте, и упала Полищук именно на них. А что касается первопричины ее смертельного заболевания, то на самом деле травм в жизни Любови Григорьевны хватало как до, так и после «12-ти стульев». И всякий раз страдала именно спина.
Та же Юлия Андреева приводит слова матери Полищук о том, что актриса не раз падала с лошади. Ездить верхом Любови Григорьевне пришлось также во время съемок очередного кинофильма. После падения Полищук тоже мучилась от болей в спине.
Другие травмы
Кроме того в 1985 году Полищук снова получила травму позвоночника. В процессе выполнения какого-то трюка у нее буквально вылетели сразу 3 межпозвоночных диска.
В 2000 году актриса стала жертвой автомобильной аварии. И снова основной удар пришелся на позвоночник. Кстати, именно после этого ДТП состояние Полищук стало резко ухудшаться. Она усиленно лечилась и долгое время ходила в специальном корсете. Артистка даже перед публикой выступала исключительно в нем. [С-BLOCK]
А через 5 лет у Любови Григорьевны диагностировали саркому. Тогда доктора лучших столичных больниц начали борьбу с недугом актрисы. Специалисты института имена Бурденко приняли решение удалить Полищук отрезок позвоночника. После операции больная прошла курс реабилитации и даже вернулась в театр. Однако болезнь не отступила.
В 2006 году медики, осознав свое бессилие, выписали Полищук сильные болеутоляющие. В конце ноября того же года она впала в кому и спустя 3 дня умерла.
Какая именно из многочисленных травм, полученных актрисой, спровоцировала развитие саркомы, теперь можно только догадываться.