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В Ижевске школьники сдадут макулатуру, чтобы снять фильм
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В Ижевске школьники сдадут макулатуру, чтобы снять фильм 

Ревизор.ru 25 минут назад
Фото: Ревизор.ru
Ученики более ста учреждений Удмуртии надеются таким способом собрать 1 млн рублей на создание новой киноленты. Сдача макулатуры пройдет в рамках проекта «Киноуроки в школах». Сюжет картины будет разворачиваться вокруг истории успеха воспитанников балетной школы. В работе нал фильмом примут участия не только дети, но и професииональные актеры. Площадками для съемко ленты станут Государственный театр оперы и балета Удмуртии имени П. И. Чайковского, набережная Ижевска, Летний сад и Центральная площадь города.
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