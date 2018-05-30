В Ижевске школьники сдадут макулатуру, чтобы снять фильм

Ученики более ста учреждений Удмуртии надеются таким способом собрать 1 млн рублей на создание новой киноленты. Сдача макулатуры пройдет в рамках проекта «Киноуроки в школах». Сюжет картины будет разворачиваться вокруг истории успеха воспитанников балетной школы. В работе нал фильмом примут участия не только дети, но и професииональные актеры. Площадками для съемко ленты станут Государственный театр оперы и балета Удмуртии имени П. И. Чайковского, набережная Ижевска, Летний сад и Центральная площадь города.