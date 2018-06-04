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Тест: помните ли вы сериал «Скорая помощь»?
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Тест: помните ли вы сериал «Скорая помощь»? 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Кадр из сериала «Скорая помощь»
Сериал «Скорая помощь» радовал зрителей почти 15 лет. За это время вышло 15 сезонов. В сумме ТВ-картина получила целых 23 премии «Эмми», в том числе как лучший драматический сериал. Всего же у сериала было 375 номинаций, из которых он взял 116 наград. С 1995 по 2002 год «Скорая помощь» ежегодно получала приз «Выбор народа» в номинации «Любимый драматический сериал».
Именно после роли Дага Росса Джордж Клуни завоевал сердца миллионов женщин и стал дико популярным в России. Между тем роль давалась Клуни крайне нелегко. Помните его загадочный взор, направленный вниз или в сторону? Зрители думали, что таким образом персонаж выражал свое несогласие или недоумение. Но на самом деле Клуни не мог запомнить медицинские термины и клеил на пол и на стены подсказки.
В нашем тесте подсказок не будет. Предлагаем вам пройти его и проверить, насколько хорошо вы помните события, происходившие в «Скорой помощи».
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