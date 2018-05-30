Актёры, ставшие уродцами на съёмках

В фильмах нужны не только красавцы, но и уродливые персонажи. И их тоже должен кто-то играть. Исполнители вынуждены пользоваться устрашающим гримом и примерять нелепые костюмы, но настоящих актёров это не пугает.

1. В «Американской истории ужасов» есть девушка Пеппер, страдающая микроцефалией. В неё перевоплотилась Наоми Гроссман . Без грима Наоми — настоящая красотка.

2. Главная героиня триллера «Девушка с татуировкой дракона» выглядит непривлекательно: стрижка в мужском стиле, пирсинг, брутальные манеры. А вот актриса Руни Мара, которая и играла в ленте, в реальности очень женственная и куда более симпатичная.

3. В картине «Быть Джоном Малковичем» не многие сразу рассмотрели Кэмерон Диаз . Она появилась там в непривычном образе: с тёмными волосами и глазами, в странных нарядах. Ну а в жизни Кэмерон — прелестная женщина, неоднократно признававшаяся одной из самых сексуальных актрис.