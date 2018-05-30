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Актёры, ставшие уродцами на съёмках
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Актёры, ставшие уродцами на съёмках 

Рамблер 6 часов назад
В фильмах нужны не только красавцы, но и уродливые персонажи. И их тоже должен кто-то играть. Исполнители вынуждены пользоваться устрашающим гримом и примерять нелепые костюмы, но настоящих актёров это не пугает.
1. В «Американской истории ужасов» есть девушка Пеппер, страдающая микроцефалией. В неё перевоплотилась Наоми Гроссман. Без грима Наоми — настоящая красотка.
2. Главная героиня триллера «Девушка с татуировкой дракона» выглядит непривлекательно: стрижка в мужском стиле, пирсинг, брутальные манеры. А вот актриса Руни Мара, которая и играла в ленте, в реальности очень женственная и куда более симпатичная.
3. В картине «Быть Джоном Малковичем» не многие сразу рассмотрели Кэмерон Диаз. Она появилась там в непривычном образе: с тёмными волосами и глазами, в странных нарядах. Ну а в жизни Кэмерон — прелестная женщина, неоднократно признававшаяся одной из самых сексуальных актрис.
4. Очаровательная британка Эмма Томпсон написала сценарий к фильму «Моя ужасная няня» и сыграла там главную роль. В первых эпизодах она выглядит по-настоящему уродливо, но ничуть не стесняется этого. Подобный трюк Томпсон провернула и в серии поттерианы, где сыграла профессора Сивиллу Трелони с отталкивающей внешностью.
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