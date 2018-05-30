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Вышел трейлер документального фильма о клубе «Студия 54»
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Вышел трейлер документального фильма о клубе «Студия 54» 

The Blueprint 22 минуты назад
Фото: The Blueprint
Фильм о клубе «Студия 54» (Studio 54), премьера которого состоялась на фестивале Sundance в январе, наконец получил официальный трейлер. Документальная картина рассказывает о легендарном ночном клубе, открывшемся в 1977 году в Нью-Йорке в здании бывшего театра на пересечении 54-й улицы Манхэттена и Бродвея. Клуб проработал всего три года, но прославился громкими вечеринками, жестким фейсконтролем и публикой — среди завсегдатаев были Энди Уорхол, Мик и Бьянка Джаггер, Джон Траволта, Кельвин Кляйн и другие — и повлиял на развитие клубной культуры. Режиссером стал Мэтт Тирнаур. В фильм вошли архивные съемки и интервью с посетителями и одним из основателей клуба Яном Шрагером. Фильм выйдет в прокат 15 июня.
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