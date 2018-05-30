Омский театр «Студия» Л. Ермолаевой» готовит премьеру ко Дню защиты детей 

В омском театре «Студия» Любови Ермолаевой» готовится к постановке весёлый квест для мышей и малышей — «История с хвостиком» (Автор текста и режиссёр спектакля — Светлана Жиденова).
2 июня в 11.00. на сцене театра маленькие зрители увидят трогательную, смешную, совершенно нестандартную историю про мышонка Рикси, его сестрёнку Микси и верную собаку Рекса. Важно, что спектакль интерактивный, и юные зрители смогут лично поучаствовать в весёлых розыскных мероприятиях.
В «Истории с хвостиком» заняты актёры Иван Минеев, Александр Тихонов, Дмитрий Трубкин, Наталья Игнатова (Тыщенко), Валентина Борисова, Анна Сосой, Ирина Разумова, Евгений Хабиров, Игорь Школин.