Омский театр «Студия» Л. Ермолаевой» готовит премьеру ко Дню защиты детей

В омском театре «Студия» Любови Ермолаевой » готовится к постановке весёлый квест для мышей и малышей — «История с хвостиком» (Автор текста и режиссёр спектакля — Светлана Жиденова ).

2 июня в 11.00. на сцене театра маленькие зрители увидят трогательную, смешную, совершенно нестандартную историю про мышонка Рикси, его сестрёнку Микси и верную собаку Рекса. Важно, что спектакль интерактивный, и юные зрители смогут лично поучаствовать в весёлых розыскных мероприятиях.