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Омский театр «Студия» Л. Ермолаевой» готовит премьеру ко Дню защиты детей
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Омский театр «Студия» Л. Ермолаевой» готовит премьеру ко Дню защиты детей 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
В омском театре «Студия» Любови Ермолаевой» готовится к постановке весёлый квест для мышей и малышей — «История с хвостиком» (Автор текста и режиссёр спектакля — Светлана Жиденова).
2 июня в 11.00. на сцене театра маленькие зрители увидят трогательную, смешную, совершенно нестандартную историю про мышонка Рикси, его сестрёнку Микси и верную собаку Рекса. Важно, что спектакль интерактивный, и юные зрители смогут лично поучаствовать в весёлых розыскных мероприятиях.
В «Истории с хвостиком» заняты актёры Иван Минеев, Александр Тихонов, Дмитрий Трубкин, Наталья Игнатова (Тыщенко), Валентина Борисова, Анна Сосой, Ирина Разумова, Евгений Хабиров, Игорь Школин.
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