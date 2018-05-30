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Керчанам покажут кино под открытым небом
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Керчанам покажут кино под открытым небом 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В Керчи планируют открыть кинотеатр под открытым небом, рассказал НСН глава администрации города Керчь Сергей Бороздин. По его словам, кинотеатр может появиться уже в этом году.
Культурный проект организован Крымским киномедиацентром и организацией «Добро Мира — Волонтеры Крыма». Основу программы кинотеатра составит отечественный кинематограф, зарубежная классика и новинки кинематографа. Также для зрителей подготовили документальные фильмы и мультфильмы, созданные в детских анимационных студиях по всей России и в Крыму.
Ранее сообщалось, что во время фестиваля «Боспорские агоны» в Керчи пройдут творческие встречи с режиссерами и актерами театра и кино.
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