Керчанам покажут кино под открытым небом

В Керчи планируют открыть кинотеатр под открытым небом, рассказал НСН глава администрации города Керчь Сергей Бороздин . По его словам, кинотеатр может появиться уже в этом году.

Культурный проект организован Крымским киномедиацентром и организацией «Добро Мира — Волонтеры Крыма». Основу программы кинотеатра составит отечественный кинематограф, зарубежная классика и новинки кинематографа. Также для зрителей подготовили документальные фильмы и мультфильмы, созданные в детских анимационных студиях по всей России и в Крыму.

Ранее сообщалось, что во время фестиваля «Боспорские агоны» в Керчи пройдут творческие встречи с режиссерами и актерами театра и кино.