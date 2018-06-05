Фестивальный фильм «Временные трудности» показали в Зимнем театре в Сочи

Фильм «Временные трудности» показали на сцене Зимнего театра в Сочи в рамках фестиваля «Кинотавр».

Режиссер Михаил Расходников сказал много теплых слов в адрес своей съемочной группы. И отдельное спасибо — «Кинотавру». Его фильм основан на реальных событиях, но в нем, по словам Расходникова, есть и элементы вымысла.

В кинотеатрах страны картину можно будет увидеть октябре 2018 года.

У Саши Ковалева, главного героя повествования, врожденная болезнь. Лишь папа относился к нему как к здоровому человеку, приговаривая: «Ты не больной — у тебя временные трудности». Мальчик вырос, справился с болезнью, а отца возненавидел. Сниматься в картину режиссер пригласил Ивана Охлобыстина , Риналя Мухаметова, Илью Рязанова

Напомним, что председателем жюри 29-го фестиваля «Кинотавр» стал режиссер Алексей Попогребский

Имя победителя будет известно 10 июня на церемонии закрытия «Кинотавра».