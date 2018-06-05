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Фестивальный фильм «Временные трудности» показали в Зимнем театре в Сочи
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Фестивальный фильм «Временные трудности» показали в Зимнем театре в Сочи 

АиФ — Юг 20 минут назад
Фото: АиФ – Юг
Фильм «Временные трудности» показали на сцене Зимнего театра в Сочи в рамках фестиваля «Кинотавр».
Режиссер Михаил Расходников сказал много теплых слов в адрес своей съемочной группы. И отдельное спасибо — «Кинотавру». Его фильм основан на реальных событиях, но в нем, по словам Расходникова, есть и элементы вымысла.
В кинотеатрах страны картину можно будет увидеть октябре 2018 года.
У Саши Ковалева, главного героя повествования, врожденная болезнь. Лишь папа относился к нему как к здоровому человеку, приговаривая: «Ты не больной — у тебя временные трудности». Мальчик вырос, справился с болезнью, а отца возненавидел. Сниматься в картину режиссер пригласил Ивана Охлобыстина, Риналя Мухаметова, Илью Рязанова
Напомним, что председателем жюри 29-го фестиваля «Кинотавр» стал режиссер Алексей Попогребский.
Имя победителя будет известно 10 июня на церемонии закрытия «Кинотавра».
АиФ — Юг: последние новости
Фильм «Мира» Дениса Шабаева о Донбассе был представлен на «Кинотавре» 29-й Открытый фестиваль «Кинотавр» пройдет в Сочи со 2 по 10 июня От Матисон до Гордона. Семь фильмов «Кинотавра-2018», которые стоит увидеть
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