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В Сочи открылся фестиваль «Кинотавр»
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В Сочи открылся фестиваль «Кинотавр» 

RT на русском 2 июня 2018
Фото: Федеральное агентство новостей
В Сочи открылся 29-й российский кинофестиваль «Кинотавр».
Как сообщает ТАСС, торжественная церемония открытия прошла в Зимнем театре.
После церемонии состоится показ фильма Лето Кирилла Серебренникова, который выиграл один из призов 71-го Каннского кинофестиваля.
Наряду с основным конкурсом «Кинотавра» и соревнованием короткометражных фильмов в этом году впервые появится конкурс дебютов.
Ранее сообщалось, что лента Серебренникова «Лето» о Викторе Цое станет фильмом открытия на кинофестивале «Кинотавр».
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