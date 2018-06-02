В Сочи открылся фестиваль «Кинотавр» 

В Сочи открылся 29-й российский кинофестиваль «Кинотавр».
Как сообщает ТАСС, торжественная церемония открытия прошла в Зимнем театре.
После церемонии состоится показ фильма Лето Кирилла Серебренникова, который выиграл один из призов 71-го Каннского кинофестиваля.
Наряду с основным конкурсом «Кинотавра» и соревнованием короткометражных фильмов в этом году впервые появится конкурс дебютов.
Ранее сообщалось, что лента Серебренникова «Лето» о Викторе Цое станет фильмом открытия на кинофестивале «Кинотавр».