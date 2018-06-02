В Сочи открылся фестиваль «Кинотавр»

В Сочи открылся 29-й российский кинофестиваль «Кинотавр».

Как сообщает ТАСС, торжественная церемония открытия прошла в Зимнем театре.

После церемонии состоится показ фильма Лето Кирилла Серебренникова , который выиграл один из призов 71-го Каннского кинофестиваля.

Наряду с основным конкурсом «Кинотавра» и соревнованием короткометражных фильмов в этом году впервые появится конкурс дебютов.