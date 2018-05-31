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В Сочи завершается подготовка к «Кинотавру»
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В Сочи завершается подготовка к «Кинотавру» 

Новая Кубань 53 минуты назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 31 мая — Новая Кубань. В Сочи 2 июня стартует «Кинотавр». В городе завершается подготовка к фестивалю: как и было объявлено ранее, перекрыта Театральная площадь, на близлежащих улицах установлено одностороннее движение. Специалисты устанавливают около Зимнего театра, где пройдут основные показы, узнаваемые желтые сиденья, вскоре будет постелена красная ковровая дорожка.
Огромный экран для проекта «Кино на площади» уже смонтирован. Как и в предыдущие годы, жители и гости курорта смогут посмотреть здесь конкурсные фильмы под открытым небом. Как прокомментировала вице-мэр Сочи Ирина Романец, эта традиция очень полюбилась горожанам.
Откроется «Кинотавр» фильмом Кирилла Серебренникова «ЛЕТО» о жизни легендарного Виктора Цоя. Фильмом-закрытием станет документальная картина Веры Кричевской и Ксении Собчак «Дело Собчака». В рамках фестиваля будет организован спецпоказ последней режиссерской работы Веры Глаголевой «Нечужие».
Новшеством этого «Кинотавра» станет новый конкурс — «Кинотавр. Дебют», запущенный параллельно основному. В связи с этим продолжительность фестиваля будет увеличена на один день.
Жюри основного конкурса в этом году возглавит режиссер и продюсер Алексей Попогребский.
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