Фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского» в Москве вручил награды победителям

МОСКВА, 31 мая. / ТАСС /. Летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского» с успехом финишировал в четверг в Москве. Церемония награждения победителей состоялась на сцене Московского Губернского театра под руководством народного артиста РФ Сергея Безрукова, который также стал художественным руководителем фестиваля. Сергей Безруков провел и церемонию награждения лауреатов, сообщила ТАСС помощник худрука Лиана Хусаинова.

По словам собеседницы агентства, награды присуждены только в двух номинациях — «Лучшая мужская роль» и «Лучшая женская роль», поэтому и лауреатов оказалось только двое. Приз в номинации за лучшую женскую роль получила актриса Алиса Кравцова — за роль Веры в спектакле «Большая советская энциклопедия», Коляда-Театр (Екатеринбург). Приза в номинации за лучшую мужскую роль удостоен актер Антон Момот — за роль Григория Мелехова в спектакле «Тихий Дон», Санкт-Петербургский театр «Мастерская».

Лауреатам вручены памятные статуэтки «Верю». Уникальную миниатюрную скульптуру Станиславского из так называемого «бисквитного» фарфора специально для этих целей создал один из лучших мастеров фарфорового завода Ликино-Дулево, партнера фестиваля.

Ранее в интервью ТАСС Сергей Безруков рассказал, что «идея фестиваля губернских театров заключается в том, чтобы со всей России собирать спектакли и режиссеров, которые работают „по Станиславскому“ — в традициях русского психологического театра, для которого самое главное — это актер». Поэтому, по словам Безрукова, в отличие от многих фестивалей, где традиционно вручается премия за лучшую режиссуру, лучший спектакль, «Фабрика Станиславского» в этом году решила вручить призы только актерам и тем самым подчеркнуть важность роли актера в той системе театра, которую создал Станиславский.

Летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского» проходил в течение недели — с 22 по 31 мая — на сцене Московского Губернского театра и сценических площадках орода Орехово-Зуево, где свои спектакли показали театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. В рамках форума также прошли практические занятия для студентов театральных вузов страны, лекции лучших специалистов по истории русского театра.

Как заявил Безруков в интервью ТАСС, фестиваль «Фабрика Станиславского» планируется проводить ежегодно, расширяя географию и количество участников.