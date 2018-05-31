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Фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского» в Москве вручил награды победителям
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Фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского» в Москве вручил награды победителям 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИАМО
МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского» с успехом финишировал в четверг в Москве. Церемония награждения победителей состоялась на сцене Московского Губернского театра под руководством народного артиста РФ Сергея Безрукова, который также стал художественным руководителем фестиваля. Сергей Безруков провел и церемонию награждения лауреатов, сообщила ТАСС помощник худрука Лиана Хусаинова.
По словам собеседницы агентства, награды присуждены только в двух номинациях — «Лучшая мужская роль» и «Лучшая женская роль», поэтому и лауреатов оказалось только двое. Приз в номинации за лучшую женскую роль получила актриса Алиса Кравцова — за роль Веры в спектакле «Большая советская энциклопедия», Коляда-Театр (Екатеринбург). Приза в номинации за лучшую мужскую роль удостоен актер Антон Момот — за роль Григория Мелехова в спектакле «Тихий Дон», Санкт-Петербургский театр «Мастерская».
Лауреатам вручены памятные статуэтки «Верю». Уникальную миниатюрную скульптуру Станиславского из так называемого «бисквитного» фарфора специально для этих целей создал один из лучших мастеров фарфорового завода Ликино-Дулево, партнера фестиваля.
Ранее в интервью ТАСС Сергей Безруков рассказал, что «идея фестиваля губернских театров заключается в том, чтобы со всей России собирать спектакли и режиссеров, которые работают „по Станиславскому“ — в традициях русского психологического театра, для которого самое главное — это актер». Поэтому, по словам Безрукова, в отличие от многих фестивалей, где традиционно вручается премия за лучшую режиссуру, лучший спектакль, «Фабрика Станиславского» в этом году решила вручить призы только актерам и тем самым подчеркнуть важность роли актера в той системе театра, которую создал Станиславский.
Летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского» проходил в течение недели — с 22 по 31 мая — на сцене Московского Губернского театра и сценических площадках орода Орехово-Зуево, где свои спектакли показали театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. В рамках форума также прошли практические занятия для студентов театральных вузов страны, лекции лучших специалистов по истории русского театра.
Как заявил Безруков в интервью ТАСС, фестиваль «Фабрика Станиславского» планируется проводить ежегодно, расширяя географию и количество участников.
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