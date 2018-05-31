Фильм «Жили-были» откроет в Чите VII Забайкальский международный кинофестиваль 

ЧИТА, 31 мая. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Российская лента «Жили-были» режиссера Эдуарда Парри откроет в четверг седьмой Забайкальский международный кинофестиваль (ЗМКФ), сообщили ТАСС в оргкомитете мероприятия.
"Фильмом открытия ЗМКФ станет комедия «Жили-были», действие которой разворачиваются в старинной деревне в русской глубинке", — сказали в оргкомитете. По данным пресс-службы фестиваля, ведущими церемонии открытия станут заслуженная артистка России Ольга Кабо и актер Андрей Мерзликин.
Жюри основного конкурса кинофестиваля в этом году возглавил народный артист России, кинорежиссер и сценарист Вадим Абдрашитов. В число судей также вошли китайская актриса и певица Бадема, сыгравшая главную роль в фильме Никиты Михалкова «Урга», актриса театра и кино Ирина Розанова и британский продюсер и критик Патрик фон Сыховски. На призы основной программы, включая главный приз — «Хрустальный шар» за лучший фильм, претендуют восемь кинокартин из России, Венгрии, Китая, Монголии и США.
У фестиваля есть и молодежная программа «Новый взгляд», в которую в этом году включены пять лент, снятых в России, Белоруссии, Китае и Франции. В жюри этой программы вошли актриса театра и кино Анна Михайловская, журналист и сценарист Дмитрий Головин и читинский режиссер Антон Золотухин.
ЗМКФ проводится в Чите с 2011 года. Президентом кинофестиваля является народный артист РСФСР Александр Михайлов, а председателем оргкомитета — издатель и медиаменеджер Виктор Шкулев. В этом году гостями форума станут десятки актеров и представителей киноиндустрии. Закрытие кинофестиваля состоится 3 июня.