Сочи почти готов к «Кинотавру» 

На Театральной площади смонтировали огромный экран, где будут транслировать фильмы, для того чтобы люди смогли увидеть конкурсные картины прямо на улице. В этом году на фестивале появится новая программа. Она будет идти параллельно основной и носить название «Кинотавр. Дебют». Благодаря этому «Кинотавр» продлят на один день и завершится 10 июня. Председателем жюри станет режиссер и продюсер Алексей Попогребский. Фильмом открытия фестиваля станет картина Кирилла Серебренникова «Лето», участвовавшая в основной программе Каннского кинофестиваля. Закроет киноконкурс документальная лента Веры Кричевской и Ксении Собчак «Дело Собчака». Также на фестивале пройдет спецпоказ последнего фильма Веры Глаголевой «Нечужие».