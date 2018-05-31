Ещё
Сочи почти готов к «Кинотавру»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

Сочи почти готов к «Кинотавру» 

Ревизор.ru 2 часа назад
Фото: Ревизор.ru
На Театральной площади смонтировали огромный экран, где будут транслировать фильмы, для того чтобы люди смогли увидеть конкурсные картины прямо на улице. В этом году на фестивале появится новая программа. Она будет идти параллельно основной и носить название «Кинотавр. Дебют». Благодаря этому «Кинотавр» продлят на один день и завершится 10 июня. Председателем жюри станет режиссер и продюсер Алексей Попогребский. Фильмом открытия фестиваля станет картина Кирилла Серебренникова «Лето», участвовавшая в основной программе Каннского кинофестиваля. Закроет киноконкурс документальная лента Веры Кричевской и Ксении Собчак «Дело Собчака». Также на фестивале пройдет спецпоказ последнего фильма Веры Глаголевой «Нечужие».
Ревизор.ru: последние новости
Ярославские молодые документалисты победили на фестивале туристического кино в Турции Джон Малкович сыграет Эркюля Пуаро в экранизации "Убийств по алфавиту" Главную роль в фильме "Доктор Лиза" исполнит Чулпан Хаматова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с красавицей из «Покровских ворот»39
5 крутых российских проектов, которые скоро выйдут9
Запрещённые фильмы, которые не дошли до зрителей5
Михаил Кононов: что случилось с Нестором Петровичем27
Самые глупые ляпы про русских в американском кино18
Видео
02:03
Кому стоит посмотреть «Псы под прикрытием»
Кино
02:54
Сердечный цээрушник и злые русские Иваны
Кино
00:55
Бари Алибасов сцепился с Юрием Лозой
Концерты
10:12
Россия глазами Голливуда: нелепости и ошибки
Кино
02:50
Правда ли, что жизнь Полищук сломали «12 стульев»
Кино
03:51
Запрещённые фильмы, которые не дошли до зрителей
Кино
05:25
Актёры, ставшие уродцами на съёмках
Кино
01:20
Молодость жива: чумовая комедия по Нилу Гейману
Кино
04:45
Бутусов снял новый клип к 315-летию Петербурга
Концерты
01:15
В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение