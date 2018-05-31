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Александр Гордон в трейлере фильма «Дядя Саша»: видео
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Александр Гордон в трейлере фильма «Дядя Саша»: видео 

Журнал ОК! 1 час назад
Фото: Профисинема.ру
Александр Гордон закончил работу над «почти чеховской» историей и представил на суд зрителей трейлер новой комедийной картины «Дядя Саша». Ролик будущей ленты был опубликован в «Вконтакте».
В центре сюжета некогда известный режиссер, который хочет назло всем снять свой последний фильм. В качестве локации герой выбирает собственный загородный дом, куда и приглашает актеров. Зрителей ждут любовные интриги, творческие поиски и даже выстрелы из ружья.
Главные роли в картине сыграли Александр Гордон, Никита Ефремов, Агния Кузнецова, Изабель Эйдлен и другие. В одной из сцен режиссер задействовал свою коллегу по шоу «Мужское/женское» Юлию Барановскую. Телеведущая сыграла хозяйку спортивного клуба.
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