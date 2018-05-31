Александр Гордон в трейлере фильма «Дядя Саша»: видео

Александр Гордон закончил работу над «почти чеховской» историей и представил на суд зрителей трейлер новой комедийной картины «Дядя Саша». Ролик будущей ленты был опубликован в «Вконтакте».

В центре сюжета некогда известный режиссер, который хочет назло всем снять свой последний фильм. В качестве локации герой выбирает собственный загородный дом, куда и приглашает актеров. Зрителей ждут любовные интриги, творческие поиски и даже выстрелы из ружья.