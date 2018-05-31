Ещё
Россия глазами Голливуда: нелепости и ошибки
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

Россия глазами Голливуда: нелепости и ошибки 

Рамблер 9 часов назад
Русские в голливудском кино часто выступают в роли плохих парней. Вполне вероятно, что создатели фильмов пишут сценарии под влиянием политической ситуации, и именно поэтому изображают нас злодеями. Но во многих лентах русских изображают настолько нелепо, что на это даже смешно смотреть.
1. В блокбастере «День независимости» можно наблюдать, как корреспондент ведёт репортаж из Новосибирска. Подпись гласит, что передача называется «Советские центральные новости». Любопытно, что фильм, в котором показаны события будущего, выпустили в 1996 году. Уже к тому моменту СССР распался.
2. Создатели высокобюджетного фильма «Железный человек» поскупились на приглашение русских консультантов, поэтому канал российского телевидения в фильме именуется «Глаз», а репортаж, который идёт в прямом эфире, снабжён подписью «теперь».
3. В фильме «Миссия невыполнима: Протокол Фантом» уже в первых сценах на мониторах охранников в российской тюрьме возникают странные надписи из бессмысленного набора кириллических символов. Чуть позже можно наблюдать телефон-автомат образца СССР, за звонок посредством которого нужно заплатить 2 копейки. Напомним, что действие фильма происходит в 2011 году. Кроме того, в ленте русские обладают поистине магическим свойством моментально менять имена. Помочь главному герою должен был офицер Анатолий Фёдоров, который через пару минут в документах числится уже Александром Самохваловым.
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Помните ли вы Цоя: тест12
Русская Ванга: почему скрывается слепая баба Нина4
Ляпы в советских кинохитах
Мифы, которые навязал нам кинематограф8
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть1
Видео
00:38
Лена Темникова рассказала о разрыве с Фадеевым
Концерты
02:03
Кому стоит посмотреть «Псы под прикрытием»
Кино
02:54
Сердечный цээрушник и злые русские Иваны
Кино
00:55
Бари Алибасов сцепился с Юрием Лозой
Концерты
05:43
Удручающие киноподделки, позорящие оригиналы
Кино
03:56
Ляпы в советских кинохитах
Кино
08:15
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть
Кино
02:41
Кто помогал Олегу Видову получать роли
Кино
10:12
Россия глазами Голливуда: нелепости и ошибки
Кино
02:50
Правда ли, что жизнь Полищук сломали «12 стульев»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение