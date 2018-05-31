Россия глазами Голливуда: нелепости и ошибки 

Русские в голливудском кино часто выступают в роли плохих парней. Вполне вероятно, что создатели фильмов пишут сценарии под влиянием политической ситуации, и именно поэтому изображают нас злодеями. Но во многих лентах русских изображают настолько нелепо, что на это даже смешно смотреть.
1. В блокбастере «День независимости» можно наблюдать, как корреспондент ведёт репортаж из Новосибирска. Подпись гласит, что передача называется «Советские центральные новости». Любопытно, что фильм, в котором показаны события будущего, выпустили в 1996 году. Уже к тому моменту СССР распался.
2. Создатели высокобюджетного фильма «Железный человек» поскупились на приглашение русских консультантов, поэтому канал российского телевидения в фильме именуется «Глаз», а репортаж, который идёт в прямом эфире, снабжён подписью «теперь».
3. В фильме «Миссия невыполнима: Протокол Фантом» уже в первых сценах на мониторах охранников в российской тюрьме возникают странные надписи из бессмысленного набора кириллических символов. Чуть позже можно наблюдать телефон-автомат образца СССР, за звонок посредством которого нужно заплатить 2 копейки. Напомним, что действие фильма происходит в 2011 году. Кроме того, в ленте русские обладают поистине магическим свойством моментально менять имена. Помочь главному герою должен был офицер Анатолий Фёдоров, который через пару минут в документах числится уже Александром Самохваловым.