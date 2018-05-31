Россия глазами Голливуда: нелепости и ошибки

Русские в голливудском кино часто выступают в роли плохих парней. Вполне вероятно, что создатели фильмов пишут сценарии под влиянием политической ситуации, и именно поэтому изображают нас злодеями. Но во многих лентах русских изображают настолько нелепо, что на это даже смешно смотреть.

1. В блокбастере «День независимости» можно наблюдать, как корреспондент ведёт репортаж из Новосибирска. Подпись гласит, что передача называется «Советские центральные новости». Любопытно, что фильм, в котором показаны события будущего, выпустили в 1996 году. Уже к тому моменту СССР распался.

2. Создатели высокобюджетного фильма «Железный человек» поскупились на приглашение русских консультантов, поэтому канал российского телевидения в фильме именуется «Глаз», а репортаж, который идёт в прямом эфире, снабжён подписью «теперь».