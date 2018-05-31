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Кто помогал Олегу Видову получать роли
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Кто помогал Олегу Видову получать роли 

Рамблер 9 часов назад
Фильм «Всадник без головы» в 1973 году стал лидером проката в СССР. Во многом успеху лента была обязана исполнителю главной роли Олегу Видову. Изначально на роль Мориса Джеральда прочили Олега Стриженова, но тот в последний момент отказался. В результате героя, о котором потом грезили все девушки, сыграл Видов. Любопытно, что артист с аристократической внешностью появился на свет в подмосковной деревне в простой семье: отец был плотником, а мать учительствовала. Многие упрекали Олега Видова, что для продвижения в кинематографе он пользуется связями супруги, подруги Галины Брежневой, но в реальности ему помогала красота. Светловолосый, голубоглазый, стройный — Видов был настоящим идеалом, в котором режиссёры видели и викинга, и князя, и белогвардейца, и даже милиционера. Сам он спокойно объяснял, что роль в фильме «Всадник без головы», которая стала для него звёздным часом, получил случайно: режиссёр Владимир Вайншток видел его раньше в Югославии, где Видов снимался в роли партизана, и позже пригласил в свою ленту. В середине восьмидесятых Олег Видов уехал в США, где продолжил карьеру актёра и режиссёра и снялся в известных фильмах «Дикая орхидея» и «Красная жара».
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