Почему у Натальи Гундаревой не было детей

В свое время Наталья Гундарева была одной из самых востребованных и успешных артисток. Она играла на сцене, снималась в кино, занималась озвучиванием мультфильмов. Несмотря на то, что Гундарева прекрасно изображала на экране заботливых матерей, своих детей у актрисы не было.

Сцена или семья?

Наталья Гундарева родилась в Москве в 1948 году. По примеру своих родителей Наташа готовилась после школы стать инженером. Девушка увлекалась и театром, и кино, но мысль о том, что она когда-нибудь будет блистать на сцене или на экране, даже и не приходила ей в голову. Однако по наущению своего приятеля актера Виктора Павлова Гундарева все-таки решила попробовать поступить в Щукинское училище. Ее приняли. А после карьера начинающей актрисы просто взлетела. Фильмы и спектакли следовали одни за другими.

Как раз в это время Наталья и познакомилась с режиссером Леонидом Хейфецем . Тогда Хейфецу было около 40-ка, а Гундаревой — 25. Казалось бы, самое время обзаводиться детьми. Тем более, что влюбленные официально расписались в ЗАГСе. Но многочисленные приглашения от режиссеров и заманчивые роли не оставляли времени для семьи. Актриса была измотана, но счастлива на сцене и перед камерой. По некоторым данным, Гундарева даже сделала аборт, выбрав тем самым между ребенком и профессией последнюю. Тем не менее, Наталья на протяжении многих лет утверждала, что от отсутствия детей в своей жизни она дискомфорта не ощущает. Материнство ей заменил театр. В конце концов Гундарева и с Хейфецем развелась.

Быстрый брак и быстрый роман

Второй раз Наталья Георгиевна вышла замуж снова за своего коллегу артиста Виктора Корешкова . Они играли в одном спектакле «Леди Макбет Мценского уезда». Корешков ради Гундаревой даже расстался со своей первой супругой, тоже, кстати, Натальей, Хорохориной, с которой Виктор Викторович заключил брак еще в годы студенчества. Но новый союз тоже не сложился. Супруги разошлись, так и не обзаведясь детьми.

Длительные любовные отношения были у Гундаревой и актером Сергеем Насибовым. Насибов, который был младше Натальи Георгиевны на 10 лет, тоже ушел от жены, дочери Льва Дурова Екатерины. Тем не менее, эти отношения так и не привели пару в ЗАГС. За романом последовало расставание.

Приемная дочь

В 1986 году Гундарева сошлась с актером Михаилом Филипповым . Они были знакомы много лет и до того просто дружили. К тому же раньше Филиппов состоял в законном браке с дочерью генерального секретаря Юрия Андропова Ириной. В той семье родился сын.

Михаил Иванович и Наталья Георгиевна мечтали о совместных детях, но оказалось, уже поздно. О том, как супруги жалели об этом, можно судить по одному факту из их жизни. Однажды у них появилась «приемная дочь» — 30-летняя Ирина Дегтева. Конечно, в привычном понимании этого слова дочерью четы, пусть и приемной, Дегтева не являлась. Скорее, она была подругой семьи, которая просто оказалась младше своих новых знакомых. А дочерью ее в шутку назвал Михаил Филиппов в своей книге о Гундаревой «Наташа».

Эта книга вышла в свет через 2 года после смерти актрисы. Наталья Гундарева умерла в 2005 году в возрасте 56 лет от инсульта.