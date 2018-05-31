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Ко Дню защиты детей в САО пройдут показы подросткового кино и анимации
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Ко Дню защиты детей в САО пройдут показы подросткового кино и анимации 

Управа района Ховрино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
В кинотеатрах сети «Москино» состоятся кинопоказы современных мультфильмов и подросткового кино. В САО к акции присоединится кинотеатр «Искра». Сейнсы будут проходить с 1 по 3 июня.
Всех желающих приглашают посмотреть на большом экране фильмы и мультфильмы в рамках программы «Эха международного фестиваля детского и семейного кино „Ноль плюс“. Показы приурочены ко Дню защиты детей
Расписание кинопоказов в „Искре“:
1 июня, 10:30 — „Семицветик“ — история о первой, но несчастной любви шестиклассника к своей однокласснице. Год выпуска 2013, режиссер Елизавета Трусевич. Продолжительность фильма — 90 мин. Возрастных ограничений нет  2 июня, 10:30 Анимационный сборник „Сеанс для самых маленьких“ — мультики для детей и их родителей.
Сеансы состоятся бесплатно, вход свободный. Подробности можно узнать по телефону: 8 (499) 976-14-44.
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