Ко Дню защиты детей в САО пройдут показы подросткового кино и анимации

В кинотеатрах сети «Москино» состоятся кинопоказы современных мультфильмов и подросткового кино. В САО к акции присоединится кинотеатр «Искра». Сейнсы будут проходить с 1 по 3 июня.

Всех желающих приглашают посмотреть на большом экране фильмы и мультфильмы в рамках программы «Эха международного фестиваля детского и семейного кино „Ноль плюс“. Показы приурочены ко Дню защиты детей

Расписание кинопоказов в „Искре“:

1 июня, 10:30 — „Семицветик“ — история о первой, но несчастной любви шестиклассника к своей однокласснице. Год выпуска 2013, режиссер Елизавета Трусевич . Продолжительность фильма — 90 мин. Возрастных ограничений нет 2 июня, 10:30 Анимационный сборник „Сеанс для самых маленьких“ — мультики для детей и их родителей.

Сеансы состоятся бесплатно, вход свободный. Подробности можно узнать по телефону: 8 (499) 976-14-44.