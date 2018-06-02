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2 июня в 19.00 торжественно откроется 29-й фестиваль «Кинотавр» в Сочи
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2 июня в 19.00 торжественно откроется 29-й фестиваль «Кинотавр» в Сочи 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
2 июня в 19.00 состоится официальное открытие 29-го фестиваля «Кинотавр».
В конкурсной программе кинофорума заявлено около 50 лент. Причем впервые их будут оценивать в трех различных программах: основной, дебютов и короткометражек.
В основном конкурсе будет участвовать 12 лент.
Благодаря финансовой поддержке Минкульта в этом году талантливых дебютных работ оказалось так много, что пришлось для них создавать отдельный смотр — на суд жюри будет представлено 8 работ.
В третьей конкурсной программе заявлено 29 короткометражек.
Кинокритики различных профизданий в один голос говорят, что именно «Кинотавр» сегодня в России — главный фестиваль российской киноиндустрии. Здесь рождаются кинозвезды, здесь, в Сочи определяют, на каких режиссеров и актеров будет ходить российский зритель.
Откроет фестиваль новый проект Кирилла Серебренникова «Лето», который уже успел получить специальный приз на Каннском фестивале за саундтрек к фильму. Закроет фетиваль в Сочи документальная лента Веры Кричевской и Ксении Собчак«Дело Собчака». В программе фестиваля также пройдет спецпоказ последнего фильма Веры Глаголевой «Не чужие».
В главном конкурсе свои работы представят такие известные российские режиссеры, как Авдотья Смирнова, Алексей Федорченко, Наталья Мещанинова, Анна Матисон, Иван Твердовский и другие.
Напомним, председателем жюри в этом году выбран режиссер и продюсер Алексей Попогребский. В 2007 на «Кинотавре» он получил главный приз за ленту «Простые вещи». Вместе с ним в жюри приглашены актриса Оксана Акиньшина, актер Игорь Верник, композитор Игорь Вдовин, продюсер Евгений Гиндилис, кинокритик Стас Тыркин и оператор Леван Капанадзе.
АиФ — Юг: последние новости
Театр - это большой лайнер. Народный артист о том, как днём увидеть звёзды 29-й Открытый фестиваль «Кинотавр» пройдет в Сочи со 2 по 10 июня От Матисон до Гордона. Семь фильмов «Кинотавра-2018», которые стоит увидеть
Комментарии  Ещё 2 источника 
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