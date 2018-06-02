2 июня в 19.00 торжественно откроется 29-й фестиваль «Кинотавр» в Сочи

2 июня в 19.00 состоится официальное открытие 29-го фестиваля «Кинотавр».

В конкурсной программе кинофорума заявлено около 50 лент. Причем впервые их будут оценивать в трех различных программах: основной, дебютов и короткометражек.

В основном конкурсе будет участвовать 12 лент.

Благодаря финансовой поддержке Минкульта в этом году талантливых дебютных работ оказалось так много, что пришлось для них создавать отдельный смотр — на суд жюри будет представлено 8 работ.

В третьей конкурсной программе заявлено 29 короткометражек.

Кинокритики различных профизданий в один голос говорят, что именно «Кинотавр» сегодня в России — главный фестиваль российской киноиндустрии. Здесь рождаются кинозвезды, здесь, в Сочи определяют, на каких режиссеров и актеров будет ходить российский зритель.