Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть

Задача кинематографа — развлекать публику. Сегодняшние фильмы настолько захватывающие, что порой зрители не успевают следить за логикой и пропускают моменты, на которые стоило бы обратить внимание. А вы увидели эти нелепости в фильмах, которые вышли в прошлом году?

1. В фильме «Джон Уик 2» главный герой просит 7 миллионов долларов за свою голову. Все киллеры Нью-Йорка бросились на охоту. Любопытно, что в предыдущей части герой оценил себя в 2 миллиона, но ни один убийца не заинтересовался этим предложением. Жадность киллеров не может не удивлять.

2. «Чудо-женщина» тоже не обошлась без казусов. Главный герой с лёгкостью внедряется с немецкую армию, хотя говорит на немецком с акцентом. Вопросы вызывает и секретный остров Темискира. С него герои добрались до Лондона всего за одну ночь. И почему же раньше никто не бывал здесь?

3. «Планета обезьян: Война» попала в список из-за нелепости с побегом обезьян. Животные находятся в клетке, которая хорошо охраняется круглые сутки, но когда толпа обезьян сбежала через дыру в полу, почему-то никто этого не заметил.