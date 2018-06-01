Три выходца из Ростова-на-Дону номинированы на премию GQ «Человек года»

Баста представлен в номинации «Лицо с экрана». Первый выпуск поекта Василия Вакуленко — шоу Gazlive — посмотрели на YouTube больше 3,5 млн человек.

Рома Билык включен в число претендентов на звание «Человек года» в номинации «Открытие года». Музыкант сыграл Майка Науменко в фильме Кирилла Серебренникова «Лето» и получил приз Каннского кинофестиваля за лучший саундтрек.

Ставший участником основного конкурса Каннского фестиваля Кирилл Серебренников может получить премию в номинации «Режиссер года».

Голосование за номинантов закроется 31 июля. Победители будут объявлены в сентябре.