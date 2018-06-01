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Три выходца из Ростова-на-Дону номинированы на премию GQ «Человек года»
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Три выходца из Ростова-на-Дону номинированы на премию GQ «Человек года» 

АиФ Ростов 31 минуту назад
Фото: АиФ Ростов
В списке номинантов, за которых можно проголосовать на сайте издания, — Василий Вакуленко (Баста), Роман Билык (Зверь) и Кирилл Серебренников.
Баста представлен в номинации «Лицо с экрана». Первый выпуск поекта Василия Вакуленко — шоу Gazlive — посмотрели на YouTube больше 3,5 млн человек.
Рома Билык включен в число претендентов на звание «Человек года» в номинации «Открытие года». Музыкант сыграл Майка Науменко в фильме Кирилла Серебренникова «Лето» и получил приз Каннского кинофестиваля за лучший саундтрек.
Ставший участником основного конкурса Каннского фестиваля Кирилл Серебренников может получить премию в номинации «Режиссер года».
Голосование за номинантов закроется 31 июля. Победители будут объявлены в сентябре.
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