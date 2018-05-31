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Ляпы в советских кинохитах
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Ляпы в советских кинохитах 

Рамблер 5 часов назад
Оплошности и недочёты свойственны всем фильмам, и советские киношедевры — не исключение. Сегодня речь пойдёт о популярнейших лентах, которые смотрит уж не первое поколение, не замечая в них ошибок.
1. Легендарная сцена с падением героя Юрия Никулина из «Бриллиантовой руки» снималась с разными актёрами, ведь идёт он по улице в одних ботинках, а падает совсем в других. А в сцене, где герой Андрея Миронова преподносит «детям мороженое, бабе цветы», уже через несколько минут эскимо на палочке превращается в мороженое в креманках, а две розы — в небольшой букет.
2. В фильме «Джентльмены удачи» татуировки на теле Евгения Леонова постоянно мигрируют, а в эпизоде в тюрьме на штанах его персонажа отчётливо виден след от ботинка, говорящий, что снимается уже не первый дубль.
3. Студентка, комсомолка, спортсменка и просто красавица Нина из «Кавказской пленницы» отличает отменным аппетитом. Под двухминутную песню про трёх жен она съела чуть ли не недельный запас еды.
4. В одном из первых эпизодов «Мимино» можно наблюдать, как при смене ракурса меняется не только пейзаж, но и вертолёт.
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