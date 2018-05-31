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Удручающие киноподделки, позорящие оригиналы
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Удручающие киноподделки, позорящие оригиналы 

Рамблер 5 часов назад
В творчество плагиат неизбежен, ведь число сюжетов и характеров ограничено. Но одно дело, если авторы случайно повторяют использованные ранее приёмы, а другое дело, когда создатели делают это намеренно. Популярные киноперсонажи вроде Терминатора или Капитана Америки часто становятся героями подделок. И подделки эти, как правило, низкопробны. Вот несколько удручающих примеров такого плагиата.
1. Лента Captain Battle: Legacy War намекает на Капитана Америку, но ужасает грешащим непоследовательностью сценарием и просто чудовищными спецэффектами.
2. Фильм про неправдоподобного Бэтмена с названием «Восхождение чёрной летучей мыши». Поистине бредовый сюжет и несносная игра актёров превращают ленту в полную катастрофу.
3. История о похождениях Железного человека, которая именуется «Металлический человек». Сценарий изобилует неоправданными и нелепыми ходами, превращая картину в нечто, ломающее зрителю мозг.
4. «Титаник 2» — это откровенная подделка, не имеющая отношения к реальной истории, но вроде бы продолжающая её. Сюжет оригинала осовременен, но суть осталась прежней: огромный корабль тоне, а пассажиры спасаются или гибнут.
5. Лента «Терминаторы» попыталась сорвать куш на легендарном «Терминаторе». Роботы-клоны против группы энтузиастов — примерно так можно описать сюжет.
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