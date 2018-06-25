Парочки, закрутившие романы на съемках

Романтическая история встречается практически в каждом фильме или сериале. Но иногда исполнители так вживаются в роли, что переносят чувства с экрана в жизнь.

1. Во втором сезоне «Игры престолов» герои Кита Харингтона и Роуз Лесли начали питать друг к другу нежные чувства. Артисты включились в игру и тоже незаметно влюбились.

2. Сценаристы сериала «Дневники вампира» заставили героиню Нины Добрев выбирать возлюбленного из двух братьев. Вне съёмочной площадки Нина безоговорочно выбрала Йен Сомерхолдер , игравшего одного из братьев.

3. Мила Кунис Эштон Кутчер в девяностые годы играли в сериале «Шоу семидесятых», где представали парой. Спустя полтора десятка лет Мила и Эштон поженились.

4. Кейли Куоко и Джони Галэки свела «Теория Большого взрыва». Персонажи актёров вступили в брак, а сами они встречались на протяжении двух лет, хотя и скрывали это об общественности.