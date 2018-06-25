Парочки, закрутившие романы на съемках 

Романтическая история встречается практически в каждом фильме или сериале. Но иногда исполнители так вживаются в роли, что переносят чувства с экрана в жизнь.
1. Во втором сезоне «Игры престолов» герои Кита Харингтона и Роуз Лесли начали питать друг к другу нежные чувства. Артисты включились в игру и тоже незаметно влюбились.
2. Сценаристы сериала «Дневники вампира» заставили героиню Нины Добрев выбирать возлюбленного из двух братьев. Вне съёмочной площадки Нина безоговорочно выбрала Йен Сомерхолдер, игравшего одного из братьев.
3. Мила Кунис и Эштон Кутчер в девяностые годы играли в сериале «Шоу семидесятых», где представали парой. Спустя полтора десятка лет Мила и Эштон поженились.
4. Кейли Куоко и Джони Галэки свела «Теория Большого взрыва». Персонажи актёров вступили в брак, а сами они встречались на протяжении двух лет, хотя и скрывали это об общественности.
5. Мини-сериал «Грозовой перевал» стал роковым для Тома Харди и Шарлотты Райли, где они снимались в роли влюблённых. Киношный роман перетёк в жизнь и завершился свадьбой.