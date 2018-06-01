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Сколько вам лет: пройдите наш кинотест
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Сколько вам лет: пройдите наш кинотест 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Ла-Ла Ленд"
Кинематограф, безусловно, главное искусство XX века, его влияние на массовую культуру сложно переоценить. У каждого поколения — свои знаковые и любимые картины, которые во многом определили свое время.
Культовые секс-символы, главные романтические пары, цитаты, танцы и песни — это культурный код свой эпохи, и для каждого он свой. Но именно такие вещи позволяют почти безошибочно узнать не только интеллектуальный багаж, но и настоящий возраст.
Пройдите наш тест, вспомните знаменитые киноленты своей юности или зрелости, а мы попробуем угадать ваш подлинный возраст.
Комментарии24
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