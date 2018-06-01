Сколько вам лет: пройдите наш кинотест

Кинематограф, безусловно, главное искусство XX века, его влияние на массовую культуру сложно переоценить. У каждого поколения — свои знаковые и любимые картины, которые во многом определили свое время.

Культовые секс-символы, главные романтические пары, цитаты, танцы и песни — это культурный код свой эпохи, и для каждого он свой. Но именно такие вещи позволяют почти безошибочно узнать не только интеллектуальный багаж, но и настоящий возраст.

Пройдите наш тест, вспомните знаменитые киноленты своей юности или зрелости, а мы попробуем угадать ваш подлинный возраст.