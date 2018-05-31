История кино стала главной темой церемонии открытия VII Забайкальского кинофестиваля

ЧИТА, 31 мая. /Корр. ТАСС Илья Баринов /. Седьмой Забайкальский международный кинофестиваль (ЗМКФ) открылся в четверг в Чите. Главной темой церемонии стала история кино.

"Основной темой церемонии открытия кинофестиваля в этом году стала история кино. Поэтому зрители увидели как отрывки черно-белых фильмов, так и современные технологии, включая проекционное шоу в формате 3D", — сообщила после церемонии пресс-секретарь ЗМКФ Дарья Храмова.

Ведущими церемонии открытия стали заслуженная артистка России Ольга Кабо и актер Андрей Мерзликин . В качестве фильма для открытия фестиваля выбрали российскую комедию «Жили-были» режиссера Эдуарда Парри, действие которой разворачивается в старинной деревне в русской глубинке.

ЗМКФ проводится в Чите с 2011 года. Президентом кинофестиваля является народный артист РСФСР Александр Михайлов , а председателем оргкомитета — издатель и медиаменеджер Виктор Шкулев . Генеральный спонсор ЗМКФ — компания «Норникель» . В этом году гостями форума станут около сотни актеров и представителей киноиндустрии.

Открывая форум, губернатор Наталья Жданова отметила, что в этом году кинофестиваль существенно расширил свою географию — помимо Читы, его мероприятия пройдут в 11 районах региона. Артисты и участники ЗМКФ впервые встретятся с рабочими Быстринского горно-обогатительного комбината, построенного в 2017 году «Норникелем» на юго-востоке региона. Кроме того, они побывают в китайском приграничном городе Маньчжурия.

"В наше время фестивали подчас являются единственным способом для авторов показать зрителям свои картины. Если бы не было фестивалей, я вообще не понимаю, каким образом некоторые картины наших коллег можно было увидеть", — сказал в беседе с журналистами народный артист России, кинорежиссер и сценарист Вадим Абдрашитов

Программа кинофестиваля

Жюри основного конкурса кинофестиваля возглавил кинорежиссер Вадим Абдрашитов. В число судей также вошли китайская актриса и певица Бадема, сыгравшая главную роль в фильме Никиты Михалкова «Урга», актриса театра и кино Ирина Розанова и британский продюсер и критик Патрик фон Сыховски. На призы основной программы, включая главный приз — «Хрустальный шар» за лучший фильм, претендуют восемь кинокартин из России, Венгрии, Китая, Монголии и США.

У фестиваля есть и молодежная программа «Новый взгляд», в которую в этом году включены пять лент, снятых в России, Белоруссии, Китае и Франции. В жюри этой программы вошли актриса театра и кино Анна Михайловская , журналист и сценарист Дмитрий Головин и читинский режиссер Антон Золотухин.

Как отметила на пресс-конференции перед началом кинофестиваля его программный директор Мария Безенкова, в рамках форума состоится и презентация молодежных проектов кинематографистов России, Китая и Монголии. «Во время питчинга пройдет обсуждение проектов, интересных для реализации в Забайкальском крае и соседствующих территориях. В ходе деловой программы также будут обсуждаться тенденции и возможности кинематографа и кинопроката в Забайкалье, развитие его культурных связей с Китаем и Монголией», — добавила она.

Закрытие ЗМКФ состоится 3 июня.