Истории призраков, или Как создать один из лучших хорроров последних лет 

Перед просмотром любого фильма ужасов, как правило, нужно готовить себя к очередному разочарованию — нестрашно, глупо и даже скучно. Казалось, ушли времена, когда в кинозале можно было по-настоящему испугаться, а затем еще и подумать над качественно сконструированным финалом.
В этот раз Playboy рассказывает, как покорившая несколько стран (в том числе и Россию) театральная постановка «Истории призраков» на киноэкранах стала не только пробирающим хоррором, но и довольно умным психологическим триллером.
Афиша фильма «Истории призраков»
С чего все началось?
С дерзкой идеи о спектакле ужасов. В уже далеком 2012 году в нашей стране гастролировало шоу из Лондона «Ghost stories. Истории призраков». Постановка ведущих британских сценаристов Джереми Дайсона и Энди Наймана на удивление публики оказалась чуть ли не самым страшным театральным действом вообще.
После хороших отзывов и крупной кассы грех было не задуматься об экранизации, где успех может быть уже международным. Так и получился новый хоррор «Истории призраков», где, к слову, Энди Найман сыграл главную роль — профессора Филиппа Гудмана.
Кадр из фильма «Истории призраков»
Что хорошего в сюжете?
Все. Известный телеведущий, автор шоу, разоблачающего мнимых экстрасенсов (что очень напоминает проекты нашего Игоря Прокопенко, только лучше), получает письмо от коллеги, который занимался тем же самым до него и исчез при загадочных обстоятельствах. Безумно страшный на вид предшественник предлагает Гудману три дела, которые так и остались нераскрытыми. По мере развития сюжета мы начинаем понимать, что здесь есть что-то неладное, но, вот, что?
Если говорить более конкретно, то в «Историях призраков», от первой половины которых становится ну очень страшно, а над второй придется хорошенько подумать, есть и темные коридоры, и сбитый машиной черт, и мертвая невеста. Но фильм не о духах, а о призраках прошлого, и это ключ к решению всей картины.
Кадр из фильма «Истории призраков»
И чем же он лучше всех других?
Съемка. Камера по-хорошему «гуляет»: перед нами то обычное кино, то мокьюментари, в лучших традициях «Ведьмы из Блэр» и «Паранормального явления». Получается кино субъективное, психологическое. Мы будто бы попадаем в голову Гудмана, видим мир его глазами.
Атмосфера. Театра больше нет, а камерность осталась. Тихие английские городки, мрачные леса и внушительные поля — что-то напоминает «Собаку Баскервилей», что-то — британский сериал «Городок» с Эндрю Скоттом. Скажем честно, нам как англоманам покидать зал не хотелось.
Скримеры. «Истории призраков» — это не хоррор в традиционном понимании, но элементы фильмов ужасов здесь безусловно имеются. Самый внушительный из них — резкие устрашающие моменты, или скримеры. С первых мгновений вас будут пугать, причем по делу и без. Но каждый вызывает прилив адреналина, как надо.
В итоге, «Истории призраков», где, мы совсем забыли сказать, играет Ватсон — Мартин Фримен, и волнуют, и оставляют вопросы, на которые хочется самому найти ответы. Сначала — ужастик, затем — психологический триллер, в финале своими хитросплетениями фильм разрывает зрителя на маленькие кусочки.