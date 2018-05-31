Истории призраков, или Как создать один из лучших хорроров последних лет

Перед просмотром любого фильма ужасов, как правило, нужно готовить себя к очередному разочарованию — нестрашно, глупо и даже скучно. Казалось, ушли времена, когда в кинозале можно было по-настоящему испугаться, а затем еще и подумать над качественно сконструированным финалом.

В этот раз Playboy рассказывает, как покорившая несколько стран (в том числе и Россию) театральная постановка «Истории призраков» на киноэкранах стала не только пробирающим хоррором, но и довольно умным психологическим триллером.

Афиша фильма «Истории призраков»

С чего все началось?

С дерзкой идеи о спектакле ужасов. В уже далеком 2012 году в нашей стране гастролировало шоу из Лондона «Ghost stories. Истории призраков». Постановка ведущих британских сценаристов Джереми Дайсона Энди Наймана на удивление публики оказалась чуть ли не самым страшным театральным действом вообще.

После хороших отзывов и крупной кассы грех было не задуматься об экранизации, где успех может быть уже международным. Так и получился новый хоррор «Истории призраков», где, к слову, Энди Найман сыграл главную роль — профессора Филиппа Гудмана.

Кадр из фильма «Истории призраков»

Что хорошего в сюжете?

Все. Известный телеведущий, автор шоу, разоблачающего мнимых экстрасенсов (что очень напоминает проекты нашего Игоря Прокопенко , только лучше), получает письмо от коллеги, который занимался тем же самым до него и исчез при загадочных обстоятельствах. Безумно страшный на вид предшественник предлагает Гудману три дела, которые так и остались нераскрытыми. По мере развития сюжета мы начинаем понимать, что здесь есть что-то неладное, но, вот, что?

Если говорить более конкретно, то в «Историях призраков», от первой половины которых становится ну очень страшно, а над второй придется хорошенько подумать, есть и темные коридоры, и сбитый машиной черт, и мертвая невеста. Но фильм не о духах, а о призраках прошлого, и это ключ к решению всей картины.

Кадр из фильма «Истории призраков»

И чем же он лучше всех других?

Съемка. Камера по-хорошему «гуляет»: перед нами то обычное кино, то мокьюментари, в лучших традициях «Ведьмы из Блэр» и «Паранормального явления». Получается кино субъективное, психологическое. Мы будто бы попадаем в голову Гудмана, видим мир его глазами.

Атмосфера. Театра больше нет, а камерность осталась. Тихие английские городки, мрачные леса и внушительные поля — что-то напоминает «Собаку Баскервилей», что-то — британский сериал «Городок» с Эндрю Скоттом . Скажем честно, нам как англоманам покидать зал не хотелось.

Скримеры. «Истории призраков» — это не хоррор в традиционном понимании, но элементы фильмов ужасов здесь безусловно имеются. Самый внушительный из них — резкие устрашающие моменты, или скримеры. С первых мгновений вас будут пугать, причем по делу и без. Но каждый вызывает прилив адреналина, как надо.