«Истории призраков»: мистический хоррор с Мартином Фриманом

31 мая в российский прокат вышел фильм «Истории призраков» с Энди Наймоном и Мартином Фриманом в главных ролях. Это один из лучших хорроров последних лет, по мнению британских кинокритиков.

"Истории призраков" — экранизация одноименного театрального шоу, созданного Джереми Дайсоном и Энди Найманом. Спектакль сначала был показан в Ливерпуле, но после небывалого ажиотажа переместился в лондонский Уэст-Энд, а чуть позже его смогли увидеть зрители в разных странах мира, в том числе и в России, где он вместо запланированных семи дней шел с аншлагом несколько недель.

Постановка оказалась настолько популярной и востребованной, что ее авторы решились на экранизацию, а Энди Найман — известный британский актер, сценарист и продюсер — сыграл в ней главную роль.

"Мы с Джереми — лучшие друзья и большие любители фильмов ужасов с подросткового возраста, — рассказывает Энди Найман. — Пьесу под названием «Истории призраков» мы написали около 10 лет назад, желая осуществить заветную мечту: воплотить все нюансы хорроров на сцене в рамках спектакля. Мы были шокированы тем, насколько успешным стала наша постановка, и семь лет с большим удовольствием занимались любимым делом. Экранизация этого шоу — вызов самим себе. Перенести действие со сцены в кино — штука сложная, и мы хотели, чтобы это было оригинально и страшно. Миры магии, ужасов и комедии тесно перекликаются друг с другом, потому как имеют один и тот же ритм, — чтобы доказать это, мы собрали креативную команду и были счастливы, работая над этим фильмом".

Главный герой фильма «Истории призраков» профессор Гудман (Энди Найман) — телеведущий и закоренелый скептик — уверен, что может найти рациональное объяснение любому, даже самому удивительному явлению. Он разоблачает экстрасенсов и колдунов, выводит знахарей на чистую воду. И когда перед ним открывается возможность исследовать сразу несколько невероятных событий, то берётся за них с воодушевлением.

Профессору предстоит расследовать три жутких дела о призраках. Друг за другом будут открываться пугающие тайны, заставляя героев цепенеть от страха. Но сможет ли все происходящее уничтожить столь тщательно выстроенный профессором разумный мир или окажется лишь грандиозной мистификацией?

Ключевую роль и главного персонажа второй части хоррора «Истории призраков» сыграл Мартин Фриман — один из самых востребованных британских актёров нашего времени. Лауреат «Эмми» и BAFTA, номинант премии «Золотой глобус». На его счету роли в культовых сериалах «Фарго», «Шерлок», «Офис», блокбастере «Автостопом по галактике», трилогии «Хоббит» и многих других популярных кинопроектах.

"Я несколько раз прочитал сценарий, ведь сюжет настолько закрученный, что к последнему акту ты перестаешь понимать, в каком мире находишься!", — признается Мартин Фриман.

Премьера фильма «Истории призраков» состоялась на 61-м Лондонском кинофестивале (BFI London Film Festival), в британский кинопрокат картина вышла 6 апреля, в американский — 22 апреля. Кинокритики ведущих изданий весьма радушно встретили релиз. Так, на Rotten Tomatoes количество положительных рецензий критиков составило 83%, а общий рейтинг фильма — 7,2.