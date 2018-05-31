Главный режиссер русского драмтеатра Удмуртии Яков Ломкин рассказал в «Кофемолке» про футбол, игры и сериалы

Ижевск. Удмуртия. Главный режиссер Государственного русского драматического театра Удмуртии Яков Ломкин рассказал в «Кофемолке» про своё увлечение футболом, игры с детьми, которых у него четверо, о том, какие сериалы смотрит на досуге и почему.

Большая часть разговора с ведущим проекта Энвилем Касимовым, конечно же, была посвящена театру, который, как признался режиссёр, он буквально «впитал с молоком матери».

Кофемолка — выпуск 55: Яков Ломкин в гостях у Энвиля Касимова

Uploaded by ИА Сусанин on 2018-05-31.