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Главный режиссер русского драмтеатра Удмуртии Яков Ломкин рассказал в «Кофемолке» про футбол, игры и сериалы
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Главный режиссер русского драмтеатра Удмуртии Яков Ломкин рассказал в «Кофемолке» про футбол, игры и сериалы 

ИА «Сусанин» 40 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Главный режиссер Государственного русского драматического театра Удмуртии Яков Ломкин рассказал в «Кофемолке» про своё увлечение футболом, игры с детьми, которых у него четверо, о том, какие сериалы смотрит на досуге и почему.
Большая часть разговора с ведущим проекта Энвилем Касимовым, конечно же, была посвящена театру, который, как признался режиссёр, он буквально «впитал с молоком матери».
Кофемолка — выпуск 55: Яков Ломкин в гостях у Энвиля Касимова
Uploaded by ИА Сусанин on 2018-05-31.
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