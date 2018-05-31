«Детство. Дружба. „Два капитана“. В Перми Георгий Бурков искал клад, влюбился и стал актером

Его имя ассоциируется с советским кинематографом семидесятых, фильмами Рязанова и Шукшина. Он был еще и кинорежиссером, а с другом Шукшиным они мечтали открыть свой театр. Все творческие годы он вспоминал о родном городе и часто сюда возвращался.

Бурков сыграл в более чем семидесяти фильмах. Его яркие и характерные роли легко запоминались зрителями. Особенную известность принесли роли Копытовского в фильме «Они сражались за Родину» и Миши в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Георгий (слева) с другом детства

Военное детство

Георгий Бурков родился в Перми 31 мая 1933 года.

— Ударение в его фамилии ставилось на первой слог, — рассказал 59.ru двоюродный брат актера Алексей Гоголев, — но в столице, куда уехал Георгий, произношение претерпело изменение, и ударение стали ставить на втором слоге, на московский манер.

Отец артиста Иван Григорьевич Бурков был главным механиком «Мотовилихинских заводов» , где работал с 1930-х годов и был награжден орденом Красной Звезды и медалями. «Мой отец, — вспоминал Георгий Бурков в своей книге „Хроника сердца“, изданной в 1998 году, — был народным заседателем — к нему все шли за советом, не к судье, а именно к нему. Почему? Он сорок лет проработал на заводе — путь прошел от чернорабочего до главного механика, потому что как-то умел ладить с людьми, всех знал». Мать Мария Сергеевна Гоголева была дочерью крестьянина из Набережных Челнов.

Будущий актер на одной из центральных улиц Перми

Детство Георгия пришлось на годы войны и было связано со зданием, где нынче располагается Дягилевская гимназия. В те годы там был устроен военный госпиталь. «Воспоминания детства, — писал Бурков. — Школа №11. Госпиталь. Актовый зал, заставленный койками. Коридоры заставлены койками. В вестибюле стоят только что принесенные носилки с ранеными. С раненых не сняты шинели. Это толкает на неприятные мысли, что война совсем недалеко. Думается о нелепости и безумии войны. Зачем нужна она? Кому она нужна?»

Искал клад

В Перми семья Бурковых сначала жила на улице Сибирской. «Двор 22-го дома по улице Маркса, — вспоминал Бурков. — Наш дом, флигель и еще один дом с детскими яслями на втором этаже. На первом жили Савинковы, загадочные и странные люди». Потом семья перебралась на улицу Пушкина, 35.

— В то время в городе была старая нумерация, — объясняет двоюродный брат Георгия Буркова. — Дом, который числился тогда на Сибирской, 22, сейчас имеет другую нумерацию (22 А — прим. редакции), рядом были ясли. Потом семья переехала неподалеку — в дом на Пушкина, 35. Сейчас это высотный дом под номером 13. Старый дом, в котором жила семья, до революции принадлежал священнику. Ходил слух, что там зарыт клад.

И клад этот, по словам брата, маленький Георгий с друзьями-мальчишками искали. Мама Георгия Мария Сергеевна поддерживала этот интерес и даже придумала легенду: «Клад у нас в доме у печки, под землей». На самом деле она рассчитывала на то, что, заинтересовавшись, мальчики выкопают погреб. И когда Георгий со своим дядей стали копать, в земле наткнулись на что-то твердое. Георгий из ямы закричал: «Нашел!» Но это оказался камень.

А клад там, говорит Алексей Гоголев, после все же нашли — но уже рабочие, после того, как на этом месте решили строить новый дом и начали сносить старые постройки.

Позже семья получила квартиру в доме № 111 на улице Уральской.

В своей книге Георгий Иванович с трепетом и даже с какой-то жадностью вспоминал о детстве, родных улицах и о лете. «А лето всегда было в Перми жарким и устойчивым, — писал он. — Дожди шли редко, но и о них вспоминать приятно тоже!»

Уже тогда он начал мечтать о сцене, однако после окончания школы не был принят ни в одно театральное училище.

Уже учась в старших классах Бурков любую ситуацию мог превратить в забавный спектакль

«Детство, юность, — писал актер в своих дневниковых записях, опубликованных его женой Татьяной после смерти актера. — Совместные вылазки на речку. Купались. Ребята демонстрировали класс плавания. Девчонки «плавали» около берега, положив голову на вздутую наволочку. Дружба. «Два капитана». «В 10-м классе я впервые влюбился. Я был покорен красотой и милой простотой Г. Стройная фигурка, чуть-чуть склоненная набок красивая головка». Девушка училась в его школе, но судьба их развела. После окончания школы «Г.» вышла замуж за офицера и уехала в Германию.

Театр или литература?

С 1952 по 1956 год Бурков учился на юридическом факультете Пермского государственного университета. Но это казалось ему скучным и он ушел с третьего курса. Часами сидел в библиотеке имени Горького и читал книги. Родители отнеслись к этому с пониманием. Дядя Буркова по материнской линии Виктор Сергеевич Гоголев был заслуженным артистом Башкирской АССР. Именно он заразил интересом к театру молодого Буркова. «Театр или литература? — размышлял в дневнике Георгий. — Что предпочесть? И то, и другое? А это возможно? Попробую».

Три года Бурков занимался в вечерней студии при Пермском драматическом театре. Работал в театрах Перми, ездил с труппой на гастроли в Кемерово, Березники и другие города. Уже тогда его отличало большое жизнелюбие и чувство юмора. По воспоминаниям актера пермского «Театра-Театра» Владимира Гинзбурга , который начинал свой путь на сцене вместе с Бурковым, как-то они играли в «Оптимистической трагедии». В сцене гибели комиссара был трагический момент. «Мы, матросы, стоим в слезах, — вспоминал Гинзбург в одном из интервью. — Рядом Георгий Иванович и Лев Стужев. Жора тянет руку к бескозырке и вдруг показывает Льву Ефимовичу палец! Тот начинает громко хохотать, закрывает лицо бескозыркой, а потом убегает со сцены».

Друг Шукшин

С 1965 года по приглашению главного режиссера Бориса Львова-Анохина Георгий Бурков стал актером драматического театра имени Станиславского. Потом в разные годы он играл в «Современнике», во МХАТе имени Горького, театре имени Пушкина и МХАТе имени Горького под руководством Дорониной. Много снимался. Это был универсальный актер, который воплотил целую галерею характеров от незадачливых пьяниц до чудаковатых интеллигентов.

Еще один рязановский фильм, в котором герой Буркова почти все действие спит, — «Гараж»

В кино Георгий Бурков впервые снялся в 1966 году. Его первые роли в кино были в фильмах Эльдара Рязанова — «Зизаг удачи», «Старики-разбойники», «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово», «Жестокий романс». Одни из лучших ролей он сыграл в фильмах Шукшина «Печки-лавочки» и «Калина красная». Бурков снимался как в психологических драмах, так и в комедиях, в детективах. В 1980 году Бурков получил звание Заслуженного артиста РСФСР.

Кадр из фильма Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину»

Георгий Иванович был близким другом Василия Шукшина. Вместе они вынашивали планы по созданию собственного театра и хотели назвать его Русский народный театр. Свою сказку «До третьих петухов» Шукшин писал по просьбе и при непосредственном участии Буркова, специально для его дебютной постановки в качестве режиссера. В своих разговорах часто вспоминали о родных городах, Георгий Иванович много говорил о Перми и родителях. Об этом он рассказывает и в своей книге «Хроника сердца». Именно Георгий первым обнаружил тело друга в день его смерти. В 1988 году Бурков возглавил Центр культуры имени Шукшина, а в 1989 году выступил соавтором сценария документального фильма «Василий Шукшин. Посмотри в глаза мне».

Родственные связи

Связь актера с Пермью не прекратилась, когда он уехал в столицу и стал известным артистом. Георгий Иванович часто навещал своих родителей. Отец Иван Григорьевич умер в 1977 году, а мама Мария Сергеевна пережила сына на семь лет. Ее не стало в 1997 году. Они похоронены рядом на Южном кладбище.

Так получилось, что дочь артиста Мария Георгиевна Буркова — актриса театра и кино, тоже оказалась связанной с Пермью родственными узами. Она была замужем за сыном Петра Вельяминова Сергеем. По случайному совпадению, судьба Петра Вельяминова тоже была связана с нашим городом — он несколько лет играл в пермском драматическом театре и даже женился здесь.

Георгий Бурков с супругой Татьяной Ухаровой

В Перми живет двоюродный брат артиста Алексей Гоголев.

Пермяки помнят своего земляка. На доме по адресу Уральская, 111, где жили Бурковы, сейчас установлена мемориальная доска Георгию Буркову и его отцу Ивану. 8 июня в общественном парке на улице Революции, расположенном на территории жилого комплекса «Гулливер», будет открыт памятник. Событие приурочено к 85-й годовщине со дня рождения Георгия Буркова.